日本通過經濟安保法 強化半導體等供應鏈

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（中央社東京11日綜合外電報導）日本首相岸田文雄政府看板政策之一的「經濟安全保障推進法」，今天在參議院全體會議表決通過，未來將強化半導體等供應鏈、防止尖端技術外流等，預計2023年起分階段施行。

日本經濟新聞報導，經濟安全保障推進法（簡稱經濟安保法）4大重點包括強化供應鏈、確保基礎設施安全、官民合力研發尖端技術，及禁止公開部分有危害國家安全之虞的專利。

新法著眼減少戰略物資採購倚賴國外的風險，日本政府未來將把半導體、稀土類重要礦產、蓄電池、醫藥品等指定為「特定重要物資」。

為避免供應出現問題，國家擁有對企業採購原物料對象及庫存進行調查的權限；如果該企業有接受公部門支援的話，拒絕接受調查將被科處罰則。

新法不讓造成基礎設施安保威脅的外國製品進口到日本，政府將指定包括電力、金融與鐵道等14種業種，規定業者必須事先向中央報告管理體系概要、供應商及零組件等細節。

有鑑於美國政府禁用中國華為製品等情況，日本政府也將針對網路攻擊造成系統障礙及情報外洩風險進行審查，如有必要將建議甚至命令業者更換設備。

另外，像是跟研發核武器有關的鈾濃縮技術等有轉用到軍事方面之虞的專利技術，將被禁止公開，目前預估每年約30萬件的專利申請中，可能會有幾件屬禁止公開專利，審查工作將由防衛省等負責人負責。

對申報造假及情報外流等，新法也明訂最重可處兩年以下有期徒刑的罰則。

經濟安保法將在兩年內分階段上路，首先是強化供應鏈及官民合作研發尖端技術，將在新法公布後9個月內啟動，預計2023年起施行。

接著是確保基礎設施安全、最後是禁止部分專利公開，都將在2024年正式上路。

讀賣新聞報導，在野黨對不須經由國會審議、行政部門可透過行政命令直接指定相關事項，認為是法律「空白授權」提出批評，日本政府對此將聽取專家建議，就有關政令指定等方面制訂基本指導方針。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110511