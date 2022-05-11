印尼祭出口禁令 大馬擬下調棕櫚油出口稅搶市占

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（中央社孟買/吉隆坡10日綜合外電報導）業界消息人士表示，印尼「不可預測」的棕櫚油出口政策，可能有助馬來西亞成為印度的主要供應商。印度是全球最大食用油買家。

路透社報導，印尼是世界最大棕櫚油生產國，但其飄忽不定的出口政策，包括4月22日宣布的最新禁令，已促使印度消費者增加對馬來西亞的依賴。馬來西亞是全球第2大棕櫚油生產國，但產量不到競爭對手的一半。

馬來西亞種植暨原產業部長祖萊達（Zuraida Kamaruddin）今天表示，大馬政府打算趁印尼祭出禁令之際，將棕櫚油出口稅率削減多達一半。

據印度溶劑萃取商協會（Solvent Extractors' Association of India）估計，馬來西亞下調出口稅率加上印尼頒布禁令，可能意味印尼在截至10月31日的當前銷售年度中，對印度棕櫚油出口份額將從10年前的超過75%降至35%。

總部位於孟買的印度溶劑萃取商協會執行董事梅塔（B.V.Mehta）說：「印尼政策難以捉摸，最大受益者正是馬來西亞。」

「由於印尼不在市場上，馬來西亞銷量更大，且價格接近創紀錄高點。」

印度溶劑萃取商協會彙整的數據顯示，在2021/22銷售年度的頭5個月，印度向馬來西亞購買了147萬公噸的棕櫚油，向印尼購買了98萬2123公噸。

貿易商估計顯示，印度5月進口約57萬公噸棕櫚油，其中29萬公噸購自馬來西亞，24萬公噸購自印尼。

如果印尼的出口禁令再持續兩週，那麼印度6月棕櫚油進口量可能會降至35萬公噸，其中大部分購自馬來西亞。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）1110511