半島電視台記者面部中彈 據稱被以色列軍人擊斃

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（中央社哲寧11日綜合外電報導）總部位於卡達的半島電視台表示，該台資深記者阿克萊在報導約旦河西岸城市哲寧難民營遭突襲的新聞時，被以色列軍人擊斃。卡達外交官員指出，阿克萊「面部」中彈身亡。

半島電視台（Al Jazeera）表示，該電視台阿拉伯新聞網的知名記者阿克萊（Shireen Abu Aqleh）遭以色列軍人「故意」且「冷血」槍殺。

以色列軍隊證實，今晨在約旦河西岸（West Bank）北部的巴勒斯坦武裝團體據點哲寧（Jenin）難民營展開行動。

以色列軍隊也表示，嫌疑人和安全部隊之間發生交火，正在調查「是否有記者受傷，可能是被巴勒斯坦槍手擊傷」。

以色列軍隊堅決否認故意針對記者。軍方官員告訴法新社：「（軍隊）當然不會針對記者。」

「正在對這起事件進行調查。我們提出請求並希望與巴勒斯坦進行聯合調查。」

從3月22日以來，以色列一直在努力應對一波襲擊，造成至少18人死亡，其中包括一名阿拉伯裔以色列警察和兩名烏克蘭人，近幾個月來緊張局勢已經升溫。

卡達外交部助理部長哈特爾（Lolwah Al Khater）表示，身穿記者防彈背心的阿克萊「面部」中彈，並譴責「國家支持的以色列恐怖主義」。

哈特爾在推特發文表示，以色列軍隊「朝她的臉開槍」殺死了阿克萊，當時她「穿著記者背心且戴著頭盔」。還說：「這個國家支持的以色列恐怖主義必須停止，對以色列的無條件支持必須結束。」

半島電視台宣稱，阿克萊在報導針對哲寧的突襲行動時被以色列軍隊擊斃，但以國軍方則聲稱，她可能在以巴雙方發生衝突時被巴勒斯坦人擊斃。

以色列總理班奈特（Naftali Bennett）今天指出，「很可能」是巴勒斯坦人槍擊殺害了阿克萊。

班奈特在聲明中表示：「根據我們蒐集的訊息，武裝的巴勒斯坦人他們當時不分青紅皂白開槍，似乎可能要為這名記者的不幸死亡負責。」（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1110511