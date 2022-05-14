半島電視台記者葬禮爆以巴警民衝突 國際譁然

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（中央社耶路撒冷13日綜合外電報導）半島電視台記者阿克萊遭擊斃引發譁然，今天葬禮爆發警民衝突，以色列警察衝向巴勒斯坦出殯隊伍，現場一片混亂，之後數千人引領靈柩經過耶路撒冷舊城，悲憤不已。

路透社報導，數十名巴勒斯坦人當時圍著阿克萊（Shireen Abu Akleh）的靈柩開始走向醫院大門，有些人手持巴勒斯坦旗幟並高呼「我們會用靈魂和血贖回妳」。

以色列警察穿過院門衝向人群，甚至持警棍毆打一些抬棺者或踢他們，顯然意圖阻止他們步行，強迫他們以車載運靈柩。美國有線電視新聞網（CNN）記者報導，警方還動用了閃光彈和催淚瓦斯。

抬棺人員一度被逼到牆邊，差點讓靈柩掉到地上。衝突景象僅持續幾分鐘，但已讓巴勒斯坦人對於阿克萊遇害事件更加火大。巴勒斯坦裔美籍的半島電視台（Al Jazeera）記者阿克萊事件，恐導致以巴3月以來的衝突緊張升溫。

阿克萊採訪巴勒斯坦事務和中東新聞已有超過20年經驗，本月11日在約旦河西岸（West Bank）報導以色列突襲新聞時遭擊斃。

巴勒斯坦有關當局歸咎以軍暗殺；以色列政府起初表示可能是巴勒斯坦開火造成，但官方後來也說無法排除以軍開槍的可能性，宣稱可能是以軍反擊時不慎打中她。

影片來源：Al Jazeera English

以色列警方表示，醫院外的一群巴勒斯坦人聚眾鬧事，開始對警察丟石頭，「警方被迫採取行動」。

美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）告訴媒體，現場衝突畫面令人不安，美方將在阿克萊葬禮後與以巴當局保持密切聯繫。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）說：「每個家庭都應該能以有尊嚴和不受阻礙的方式，讓他們的親人安息。」

埃及、卡達及半島電視台譴責以色列警方的行為。聯合國秘書長副發言人哈克（Farhan Haq）說，現場畫面「非常令人震驚」；歐洲聯盟也表示震驚。

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以色列警察介入幾分鐘後，阿克萊的靈柩被放置在一輛車上送往耶路撒冷舊城（Old City）聖母領報主教座堂（Cathedral of the Annunciation of the Virgin），葬禮在那裡和平進行。

聯合國安全理事會（U.N. Security Council）15個理事國今天一致同意發出聲明，強烈譴責殺害阿克萊事件，並要求「立即徹底進行透明且公平公正的調查」。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1110514