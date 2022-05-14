無國界記者組織感謝台灣捐款 捍衛戰地新聞自由

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（中央社記者曾婷瑄巴黎13日專電）駐法代表吳志中13日受邀前往無國界記者組織總部舉行烏克蘭「媒體自由中心」捐款儀式。秘書長德洛瓦透過中央社向台灣表達感激，並說無國界記者組織是以台北為出發點在亞洲推動新聞自由。

台灣上月29日宣布捐贈50萬美元（約合新台幣1490萬元）給總部位於巴黎的「無國界記者組織」（Reporters sans frontières，RSF），以具體行動支持該組織在烏克蘭設立「媒體自由中心」（Press Freedom Centre） ，除了保護採訪俄烏戰爭記者人身安全，也對抗不實資訊及假訊息傳播。

吳志中受無國界記者組織之邀至總部，與德洛瓦（Christophe Deloire）會面，並舉行捐款儀式。無國界記者組織訂製寫有「自由、平等、博愛」的裱框畫作贈予駐法代表處。

吳志中與德洛瓦對病毒、資訊如何改變國際秩序、訊息混合戰、媒體專業與台灣媒體環境等議題進行交流，同時談論未來如何繼續推動與台灣政府及民間團體的合作。

德洛瓦向中央社表示：「台灣支援對烏克蘭媒體自由中心的運作非常重要。對駐烏克蘭記者而言，最要緊的是安全保障。我在此對台灣政府和人民為捍衛新聞、捍衛民主所做的努力，致上由衷的感激之意。」

接著德洛瓦提及台灣與無國界記者組織的特殊關係，「台灣對我們來說相當重要，我們在亞洲第一個辦公室就設在台灣，以台北為出發點在這個區域推動新聞自由」。

吳志中則告訴記者：「台灣言論自由令人引以為傲，但同時也是遭資訊操縱最嚴重的國家之一，與無國界記者組織的合作，展現了政府追求新聞自由和新聞專業性的決心，好讓人民獲得正確資訊，做出正確判斷。這也是台灣向媒體自由為宗旨的機構貢獻棉薄之力，以及兩者合作的最大意義所在。」

據國界記者組織統計，自從俄羅斯侵略烏克蘭以來，記者成為蒲亭政權的目標，人身安全遭嚴重威脅，新聞自由狀況明顯惡化，至今已有7名記者殉職，11名記者受傷。

媒體自由中心已於3月11日在烏西城市利維夫市（Lviv）啟動，各界捐款除了用以添購和運送超過400件防彈背心、安全帽、逃生包等物資，也提供當地媒體工作者線上安全講座、心理輔導、資金協助、法律扶助，協助記者向國際刑事法庭提出告訴。

無國界記者組織告訴中央社，台灣是捐款的唯一單一國家；歐盟執行委員會則代表歐洲國家提供資金援助；華盛頓郵報等全球私人企業、基金會也給予前所未見的支持。（編輯：馮昭）1110514