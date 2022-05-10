烏克蘭記者無懼威脅致力揭俄侵烏慘況 獲普立茲特別褒揚獎

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（中央社紐約9日綜合外電報導）普立茲獎委員會今天表彰烏克蘭記者，讚揚他們勇敢、堅持不懈地報導俄羅斯入侵烏克蘭的新聞，「致力揭發真相」。

法新社報導，普立茲獎主辦單位紐約哥倫比亞大學（Columbia University）公布2022年獲獎名單，委員會將「特別褒揚獎」頒給了烏克蘭記者。

普立茲獎評委會主席米勒（Marjorie Miller）說：「普立茲獎委員會很高興地向烏克蘭記者頒發特別褒揚獎，以表彰他們勇敢、堅持不懈地報導俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）殘忍侵略他們的國家及在俄羅斯發起宣傳戰的真相。」

她說，儘管面臨砲火攻擊、綁架甚至死亡等威脅，他們依然堅持不懈，努力提供駭人真實的畫面，我們向烏克蘭和全球各地的記者致敬。

根據保護記者委員會（Committee to Protect Journalists），自俄羅斯2月24日全面入侵鄰國烏克蘭以來，至少有7名記者遇害，包括3名來自烏克蘭的記者。

「紐約時報」榮獲3項大獎，成為最大贏家。

紐時因揭露以美國為首聯軍在伊拉克、敘利亞和阿富汗等中東地區發動空襲造成大量平民傷亡，贏得國際報導類獎項；此外還贏得國內報導獎，得獎作品是報導美國各地警察攔檢車輛致死案。

紐時特約評論家迪勒（Salamishah Tillet）以關於藝術和文化種族的文章，贏得評論類獎項。

「華盛頓郵報」則以「令人信服和生動的敘述」報導2021年1月6日前美國總統川普支持者攻擊國會大廈一事，贏得公共服務類獎項。

5名蓋提影像（Getty Images）攝影記者在這場攻擊事件中拍攝出「全面且一貫極具吸引力的照片」，贏得突發新聞攝影類獎項。

他們與「洛杉磯時報」攝影記者文火（Marcus Yam）共享這份殊榮，後者因拍攝美軍去年夏天撤離阿富汗的照片而獲獎。

拍攝印度COVID－19（2019冠狀病毒疾病）疫情照片的4名路透社攝影記者獲得特寫攝影獎，包括去年7月報導阿富汗戰事殉職的席迪圭（Danish Siddiqui）。

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「邁阿密前鋒報」因報導公寓大樓倒塌造成98人喪生事件，獲得突發新聞獎。

普立茲獎是美國新聞界最高榮譽，依照知名報人普立茲（Joseph Pulitzer）的遺願辦理，自1917年開始頒發。普立茲在1911年過世，遺產用於設立哥倫比亞大學新聞學院以及普立茲獎。（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1110510