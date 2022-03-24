報導基輔住宅區遭砲轟慘況 俄羅斯女記者遇襲喪生

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俄籍女記者鮑琳娜（前）23日在俄軍砲轟基輔住宅區時遇害身亡，曾與鮑琳娜共事的新聞從業人員得知噩耗，在社群貼出舊照回憶她的採訪身影。（圖取自twitter.com/Alexey__Kovalev）

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（中央社基輔23日綜合外電報導）俄羅斯調查性新聞媒體The Insider今天表示，旗下一名俄籍女記者今天在俄軍砲轟烏克蘭首都基輔一處住宅區時遇害身亡。這是最新一位死於俄烏戰爭中的記者。

法新社報導，The Insider在網站上表示，鮑琳娜（Oksana Baulina）在基輔拍攝由俄軍砲轟造成的破壞時，死於戰火。

鮑琳娜先前曾替遭囚禁的克里姆林宮異議人士納瓦尼旗下「反貪腐基金會」（Anti-Corruption Foundation）工作。

The Insider補充表示，還有一名平民與鮑琳娜同樣命喪這場襲擊，另有2人受傷。

被俄羅斯官方列為「外國代理人」的The Insider去年12月因違反外國代理人法而挨罰，該法要求The Insider在每則報導標明他們的外國代理人身分，並且必須接受繁文縟節的審查。

The Insider指出，這件事讓鮑琳娜決定離開俄國，並持續替The Insider報導俄羅斯的貪腐問題。俄羅斯1個月前入侵烏克蘭後，鮑琳娜從基輔和烏克蘭西部的利維夫（Lviv）替The Insider發出數則報導。

The Insider向鮑琳娜的家屬和親友致上最深的哀悼，鮑琳娜的同事也紛紛訴諸社群媒體來悼念她的離世。

在納瓦尼反貪腐基金會和鮑琳娜共事的米洛夫（Vladimir Milov）矢言替她復仇。米洛夫在推特（Twitter）上說：「我永遠不會忘記她。我承諾，那些應該為她的死負責的人，不會僅是受審和判決就能 了事。」

烏克蘭記者工會主席托米連科（Sergiy Tomilenko）在臉書（Facebook）聲明中證實鮑琳娜的死訊，表示她在報導砲轟後的情況時，被新一波砲轟擊中。

據路透社報導，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，至少已有5名新聞工作者罹難。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1110324