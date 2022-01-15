報導台灣遭中方抗議 印度主播：不聽命任何政府

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影片來源：India Today

（中央社記者林行健新德里15日專電）「今日印度」（India Today）電視台上週播出台灣特別節目，並訪問了中華民國駐印度代表葛葆萱，結果收到中方抗議。電視台女主播今天回應，電視台享有新聞自由，不會聽命於任何政府。

今日印度電視台8日播出「今日世界」節目，之後又重播了3次，介紹台灣在全球供應鏈所扮演的重要角色，並討論印度與台灣的經貿、科技合作前景。

節目女主播莫漢（Geeta Mohan）今天在推特表示，中國駐印度大使館向電視台提出了抗議。

莫漢說：「『今日印度』不聽命於任何國家或政府的指示。我們是獨立的新聞網，會對任何國家做我們認為適當的接觸或報導。」

中國大使館抗議函斥責電視台稱葛葆萱為「大使」、稱台灣為「國家」，以及出現青天白日滿地紅國旗，要求電視台遵守「一個中國原則」（One-China principle），勿為台獨勢力提供舞台。

今日印度的台灣特別節目專訪了葛葆萱、遠景基金會執行長賴怡忠和普立茲新聞獎得主湯馬斯．佛里曼（Thomas Friedman）；葛葆萱在專訪中簡報台印經貿關係，建議印度與台灣簽署自由貿易協議。

由於印度與中國的邊界爭議再次升溫，加上台灣半導體產業在全球供應鏈的重要性提升，台灣在印度媒體的能見度也隨之增加。

印度英語電視台「寰宇一家」（WION）去年11月底播出「台灣：良善力量與堅毅精神」（Taiwan: A Force for Good and the Spirit of Resilience）專輯，同樣收到中國大使館的抗議。（編輯：黃自強）1110115