日本去年度經常帳盈餘12.6兆日圓 連4年減少

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（中央社記者楊明珠東京12日專電）日本財務省公布2021年度國際收支統計（初值），反映日本與海外的貨物、服務等交易的經常帳盈餘為12兆6442億日圓（約新台幣2兆9473億元），連4年減少。

日本財務省公布2021年度經常帳盈餘為12兆6442億日圓，較前一年度減少3兆6231億日圓，年減 22.3%，是自2014年度（盈餘8兆7031億日圓）以來最低水準。

2021年度出口額增加25.1%，為85兆4957億日圓；進口額增35%，為87兆1464億日圓，皆創新高。能源價格飆漲導致進口額的成長高於出口額。

其中，貿易收支出現1兆6507億日圓逆差，主要是因原油等能源價格上漲，導致進口額增加。上一次日本貿易收支出現逆差是在2014年度。

反映海外證券投資等所獲的利息或分紅的初次所得順差為21兆5883億日圓，較前一年度增加14.7%，對於經常帳的盈餘貢獻多。

日本財務省今天也公布今年3月的經常帳盈餘為2兆5493億日圓，較去年同月增加2.8%，時隔8個月高於去年同月，進出口額皆創單月新高，但貿易收支出現1661億日圓逆差。（編輯：郭中翰）1110512