印度夫婦控告親兒 不生小孩就得賠償1900萬元

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（中央社印度德哈拉丹12日綜合外電報導）一對印度夫婦近日將親生兒子告上法院，要求兒子和媳婦在1年內生1個孩子，否則就要支付近65萬美元（約新台幣1940萬元）「賠償金」。

法新社報導，普拉薩夫婦（Sanjeev and Sadhana Prasad）表示，他們用盡畢生積蓄來撫養兒子、教育他成為機師，還替兒子舉辦一場奢華婚禮，如今他們希望獲得回報。

這對夫婦上週向北阿坎德省（Uttarakhand）哈里德瓦（Haridwar）法院提出的訴狀中表示，「我們的兒子已結婚6年，但他們還沒有生孩子的計畫。如果有個孫子可以陪伴我們，至少我們的痛苦不會這麼難以忍受。」

「印度時報」（The Times of India）今天報導，普拉薩夫婦要求的5000萬盧比賠償金，包括兒子娶妻時五星級飯店的婚宴費用、價值8萬美元（約新台幣239萬元）豪華轎車，以及兒子和兒媳到國外度蜜月的費用。

據報導，這對夫婦還花費6萬5000美元讓兒子前往美國接受機師訓練，結果兒子返回印度卻找不到工作。

訴狀中強調，「我們被迫貸款來建造我們的房子，現在我們正面臨財務困境。在心理上也感到相當困擾，因為我們獨自居住。」

普拉薩夫婦的委任律師古瑪（Arvind Kumar）表示，法院將於17日舉行聽審。

傳統上，印度社會組成以大家庭為主，通常自祖父母以降的許多代人都會生活在同一個家庭中。

不過，近年來這種趨勢已出現變化，年輕夫婦更傾向搬出家中，不與父母或兄弟姐妹同住，女性也開始選擇外出工作，而非待在家中專心生兒育女。（譯者：施施/核稿：劉學源）1110512