更多編輯台推薦新聞：
過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知
生活

過年六都垃圾車時間一圖看懂 大型廢棄物清運預約方式報你知

打造一個永遠愛著我的人 從《科學怪人》到《科學愛人》
文化

打造一個永遠愛著我的人 從《科學怪人》到《科學愛人》

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看
生活

數位新冠病毒健康證明怎麼申請？哪些場域須使用？QA一次看

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看
生活

COVID-19疫苗第3劑施打 各縣市預約方法、接種地點一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女隔日閃嫁他人

2022/1/22 19:15（1/22 21:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
印度一對準新人在婚前舞會變冤家，來自富裕家庭的新娘不甘被新郎當眾掌摑，第二天閃嫁他人。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
印度一對準新人在婚前舞會變冤家，來自富裕家庭的新娘不甘被新郎當眾掌摑，第二天閃嫁他人。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里22日專電）印度一對準新人因婚前舞會變冤家。新郎因新娘與男性親屬跳舞醋勁大發，當眾搧了新娘一巴掌，來自富裕家庭的新娘不甘受辱，第二天就閃嫁他人，雙方現已相互提告。

事件發生在坦米爾那都省（Tamil Nadu）小鎮潘魯蒂（Panruti）。準新郎是一名工程師，而準新娘則是當地一名富商的女兒，家庭經營沙龍店。

印度時報（Times of India）報導，這對準新人去年11月在雙方家長的同意下訂婚，原定1月20日成婚。

依照當地習俗，雙方在19日舉辦婚前宴會。準新郎與準新娘原本在舞池共舞，但女方一名男性親屬加入舞局，兩手並分別搭上這對準新人的肩膀。

準新郎醋勁大發，把兩人推開後爆發口角，之後當眾打了準新娘一巴掌。

女方不甘受辱，當場退席並取消婚禮。第2天，也就是原本舉辦婚禮的日子，女方在7公里外的一間印度廟嫁給了一名親屬，但不清楚新郎是否就是當天加入舞局的男性親屬。

報導稱，雙方已分別到警局提告，女方指控男方施暴，而男方則要求女方賠償逾70萬盧比（約新台幣26萬元）的婚禮籌辦費用。（編輯：黃自強）1110122

延伸閱讀
印度擬立法提高婚齡 激起民眾趕婚潮孟加拉首位跨性別市長誕生 立下平權里程碑印度人口結構首次女多於男 原因是女性壽命長女力崛起 109年女性研發人力續攀至9.4萬人
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族