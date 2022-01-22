結婚前夕跳舞挨巴掌 印度富家女隔日閃嫁他人

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印度一對準新人在婚前舞會變冤家，來自富裕家庭的新娘不甘被新郎當眾掌摑，第二天閃嫁他人。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者林行健新德里22日專電）印度一對準新人因婚前舞會變冤家。新郎因新娘與男性親屬跳舞醋勁大發，當眾搧了新娘一巴掌，來自富裕家庭的新娘不甘受辱，第二天就閃嫁他人，雙方現已相互提告。

事件發生在坦米爾那都省（Tamil Nadu）小鎮潘魯蒂（Panruti）。準新郎是一名工程師，而準新娘則是當地一名富商的女兒，家庭經營沙龍店。

印度時報（Times of India）報導，這對準新人去年11月在雙方家長的同意下訂婚，原定1月20日成婚。

依照當地習俗，雙方在19日舉辦婚前宴會。準新郎與準新娘原本在舞池共舞，但女方一名男性親屬加入舞局，兩手並分別搭上這對準新人的肩膀。

準新郎醋勁大發，把兩人推開後爆發口角，之後當眾打了準新娘一巴掌。

女方不甘受辱，當場退席並取消婚禮。第2天，也就是原本舉辦婚禮的日子，女方在7公里外的一間印度廟嫁給了一名親屬，但不清楚新郎是否就是當天加入舞局的男性親屬。

報導稱，雙方已分別到警局提告，女方指控男方施暴，而男方則要求女方賠償逾70萬盧比（約新台幣26萬元）的婚禮籌辦費用。（編輯：黃自強）1110122