美國衛院證實疫情初應中方要求隱匿病毒基因測序 資料仍存在檔案庫

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美國國家衛生研究院代院長塔巴克證實，美衛生官員在疫情爆發初期，曾應中方科學家要求，隱匿病毒的基因測序。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社台北16日電）美國國家衛生研究院（NIH）代院長塔巴克（Lawrence Tabak）證實，美衛生官員在疫情爆發初期，曾應中方科學家要求，隱匿病毒的基因測序。不過，相關資料目前仍然存在檔案庫中。

據美國之音報導，塔巴克是在11日在美國會眾議院撥款委員會一個小組委員會的一場聽證會上作上述表述。

塔巴克表示，美國國家衛生研究院（National Institutes of Health，NIH）將來自疫情最初爆發地中國武漢的資料從「公共查閱處撤下」，但是研究人員仍然可以通過磁帶庫中的「磁帶儲存器」獲取這些資料。

報導指出，浮華世界（Vanity Fair）雜誌日前報導，雖然這些病毒基因定序數據有可能解決COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒究竟是從武漢病毒研究所洩露而出或是由動物自然傳播給人的疑問，美方衛生官員卻按照中方科學家的要求隱匿這些數據。

美國共和黨眾議員布特勒（Jaime Beutler）在聽證會上要求塔巴克解釋為什麼美國官員會按中方的要求行事?

塔巴克回應，「毫無疑問，我們有關測序檔案，測序閱讀檔案館的聯絡溝通確有可以改善之處，我對此也完全承認」，「如果我還能說一點，檔案館從未刪除這些測序，只是沒有在被查詢的時候向人提供。」

浮華世界3月曾報導，美國病毒學家布倫（Jesse Bloom）2021年發現，早期的COVID-19病毒的基因定序從美國聯邦政府經營的數據庫中消失了。

不過，當布倫提出這個問題時，據說他被時任NIH院長斯柯林斯（Francis Collins），以及美國白宮首席防疫專家佛奇（Anthony Fauci）等人斥責。（編輯：呂佳蓉/唐佩君）1110516