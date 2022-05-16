更多編輯台推薦新聞：
第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

芬蘭終於決定加入北約 邊境居民鬆一口氣
國際

芬蘭終於決定加入北約 邊境居民鬆一口氣

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握
生活

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握

疫情整理包》本土逾6萬例 確診者同住家人打滿3劑疫苗免居隔

疫情整理包》本土逾6萬例 確診者同住家人打滿3劑疫苗免居隔

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

美歐攜手推晶片生產 力抗俄國假訊息活動

2022/5/16 23:37
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社法國沙克萊16日綜合外電報導）美國與歐洲聯盟（EU）今天宣布一項聯合行動，目標為促進晶片生產，以及因應俄羅斯就烏克蘭戰爭散播假訊息的問題。

法新社報導，雙方今天在法國巴黎郊外的沙克萊（Saclay）進行貿易與技術委員會（Trade and Technology Council）會議。這個論壇成立於去年，部分目標在於抗衡中國科技影響力漸增。

但歐盟與美國官員這次更專注於俄羅斯入侵烏克蘭所衍生的難題，尤其是假訊息問題。

貿易與技術委員會在會後聲明中，指控俄國在烏克蘭「對事實發動全面攻擊」，並承諾建立「早期因應架構」來對付未來危機中的假訊息。

委員會也承諾會對全球其他地方的俄國假消息攻勢採取行動，同時指控莫斯科試圖撇清侵烏戰爭造成糧食短缺的責任。

主管市場競爭的歐盟執行委員維斯塔哲（Margrethe Vestager）表示：「我們看到俄國入侵造成的損害遍布全球。」

貿易與技術委員會的聲明表示，實際作法可能包括挹注資金或其他支援，來推廣「值得信賴、以事實為基礎的訊息」管道。

貿易與技術委員會另指出，在限制出口航太、網路監視先進科技以牽制俄國作戰方面，委員會的努力已起到作用。

至於貿易與技術委員會其他主要目標，亦即晶片生產、稀土等科技業重要物質的供應，則勢必與中國有所衝突。

委員會在會後聲明中表示，針對稀土磁鐵這種電動車等科技產品的重要元素，「歐盟與美國企業並未居於供應鏈重要地位」，「幾乎所有生產階段都集中在中國」。

委員會承諾會盡可能給予晶片產業最大補助。維斯塔哲昨天曾對記者說：「我們希望針對高層級的補助達成共識，讓補助不會太過頭，適切且符合比例。」

貿易與技術委員會也宣布，將設置半導體供應中斷的「預警系統」，希望藉此避免西方強權過度爭奪重要的技術零組件。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1110516

延伸閱讀
美歐日將更新三邊夥伴關係 應對全球貿易挑戰
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族