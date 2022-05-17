葉倫訪歐 籲團結因應中國商業行徑

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（中央社布魯塞爾17日綜合外電報導）美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天提醒西方盟邦，在想方設法對抗俄羅斯入侵烏克蘭之際，也應採取謹慎且團結的作法來約束中國及其商業行徑。

美聯社報導，葉倫在「布魯塞爾經濟論壇」（Brussels Economic Forum）演說中表示：「激勵中國不要採取不利我們大家的經濟行徑，符合我們的共同利益。」

她說：「這些行徑的範圍，從會影響貿易、投資的作為，到發展與氣候政策，以及提供債務豁免給債務負擔大到無法持續承受的國家等。」

葉倫也對她的歐洲聽眾表示：「我們有必須處理的共同弱點。而且中國如果無法挑撥我們互鬥，更可能做出善意回應。拜登政府認為這類合作，比起我們不久前看到的單邊主義更有效率。」

葉倫此次造訪歐洲，其實旨在處理烏克蘭戰爭的影響、她去年與130多國協商的國際稅務計畫，以及引發全球高通膨的能源危機。

她說，雖然美國及其歐洲盟邦努力出資，「目前為止宣布的雙邊和多邊支持，顯然不足以因應烏克蘭所需，即使是短期需求都無法」；她敦促夥伴國家「加入我們，加強對烏克蘭的財務支援」。

葉倫也提到，全球對跨國公司實施15%最低企業稅有其必要。這項計畫目的在防止跨國公司把獲利藏在低稅或免稅國家。

她說：「這項協議將結束全球數十年來的企業稅逐底競爭，這種競爭適得其反。」

葉倫之後將前往德國波昂（Bonn）參加七大工業國集團（G7）財長會議，今天她預計還會跟歐洲聯盟（EU）執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）見面。（譯者：楊昭彥/核稿：劉淑琴）1110517