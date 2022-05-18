美將領指台灣須防範中國入侵 北京：美自相矛盾

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（中央社記者張淑伶北京18日電）美國將領支持台灣以軍事威懾防範中國，中國外交部發言人汪文斌今天說，美國自相矛盾的行徑令人質疑其聲稱堅持「一中」政策的嚴肅性。他警告，在台灣議題上違背承諾將遭懲罰。

外媒報導，海軍軍令部長吉爾迪上將（Michael Gilday）17日表示，台灣必須透過包括獲得正確武器和適當訓練在內的軍事威懾，來防範中國可能的入侵。

根據北京日報app（應用程式），在今天的中國外交部例行記者會上，汪文斌回應相關問題時說，美方的有關言論是干涉中國內政，中方對此堅決反對。

汪文斌重申中美三公報內容，並說，美方一邊「承認台灣是中國的一部分」，一邊又「渲染大陸侵略台灣」的威脅；一邊表示不支持「台獨」，一邊又從國務院網站上刪除「台灣是中國的一部分」、「不支持台獨」等表述。

他說，美方這種自相矛盾的行徑令人質疑其聲稱的堅持「一個中國」政策的嚴肅性、有效性。

他說，背信棄義將付出相應的代價。「在台灣問題上違背承諾，必將遭到歷史的懲罰」，中方敦促美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報的規定，將不支持台獨的表態落到實處，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。（編輯：李雅雯）1110518