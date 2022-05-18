美駐日大使易曼紐：不邀中國加入印太經濟架構

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（中央社記者楊明珠東京18日專電）美國駐日大使易曼紐接受產經新聞專訪時表示，美國總統拜登將訪日，表明美日要加強太空、醫療、保健等的合作。由美國主導的「印太經濟架構」（IPEF），中國將不會受邀。

易曼紐（Rahm Emanuel）日前接受產經新聞專訪時表示，拜登預計22日抵達日本訪問，23日將與日本首相岸田文雄舉行高峰會談。兩人將表達美國與日本要在太空、醫療、保健等的領域加強合作，這將成為拜登訪日的成果之一。

產經新聞報導，在太空這方面，目前除了中國、俄羅斯的軍事威脅升高，運用衛星等提升資訊收集能力是美日共同的課題。

拜登這次訪日預定表明將成立由美國主導的新的經濟圈，建構亞洲太平洋經濟架構。易曼紐說：「這與經濟規模、經濟力無關，遵從已達成協議的規則是基本。」他認為，中國應該也不會參加IPEF。

易曼紐還指出，有必要把「印太經濟架構」當成「經濟外交」的工具，加強印太地區國家的關係。

有關俄羅斯侵略烏克蘭，拜登與岸田將表明與亞洲各國合作，把歐美的同盟關係及亞太架構當成統合性的戰略，強調美日兩國領袖的合作正發揮作用。

針對日本制裁俄羅斯一事，易曼紐表示，對於日本很迅速的做出制裁俄羅斯的決定，拜登高度肯定。

易曼紐還說，針對以中俄為首的獨裁國家，美日應深化與同盟各國之間在經濟、安全保障方面的關係，有必要加強推動拉攏東南亞國協（ASEAN）和島嶼國等的政策。（編輯：高照芬）1110518