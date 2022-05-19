布林肯會土耳其外長 聯合聲明未提芬蘭瑞典入北約

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡19日專電）芬蘭、瑞典表態加入北約，美國力挺，土耳其則多次反對。土耳其外長與美國國務卿昨天於紐約會晤後，土國外交部發表聯合聲明指出兩國願意深化合作因應挑戰，但未提到芬蘭、瑞典入北約一事。

根據土耳其外交部發布的聯合聲明，美國國務卿布林肯（Antony J. Blinken）與土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）有意按照美土戰略機制構想，透過建設性、公開的對話深化雙邊合作。

聲明指出，雙方討論深化國防、反恐、能源及糧食安全、氣候變遷及促進貿易合作，並評估具體作法。兩人也同意強化磋商一系列區域議題。

土耳其曾一再抨擊瑞典和其他西歐國家對土國眼中恐怖組織的處理方式，包括庫德族團體庫德工人黨（PKK）和人民保衛軍（YPG）等。

自瑞典、芬蘭表態加入北大西洋公約組織（NATO）以來，土耳其持續抱持反對立場。「紐約時報」指出，土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）18日出手阻擋一項能加快芬蘭、瑞典申請加入北約的程序投票。

親政府的土耳其「每日晨報」（Daily Sabah）今天報導，卡夫索格魯稍早提到芬蘭、瑞典申請加入北約時表示，土耳其的安全疑慮應獲解決。

美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）數小時後於白宮對記者指出，芬蘭及瑞典正與土耳其直接合作，「但我們也在與土耳其方交談，試圖協助促成、提供便利」。

他說，「我希望這些分歧能解決，盼北約最終立場一致，支持芬蘭及瑞典」。

瑞典和芬蘭的高階代表近日將訪土耳其，並於首都安卡拉舉行正式會談，討論兩國加入北約程序。艾爾段16日展現強硬立場表示，「他們說要來土耳其，他們會來說服我們嗎？抱歉，他們別費事了」。（編輯：周永捷）1110519