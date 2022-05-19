日本東京疫情續降溫 大阪累計死者逾5000例

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（中央社東京19日綜合外電報導）日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情稍微趨緩，包括東京、大阪、北海道等地新增病例都略低於上週同日；大阪死亡病例至今累計已逾5000例，成為日本各地死亡病例最多的地方。

日本放送協會（NHK）自行統計，截至今天晚間6時止，日本全境單日新增3萬9642例確診病例，及36例死亡病例。

日本全境包括機場檢疫等及鑽石公主號郵輪在內，至今累計病例數852萬4359例，包括3萬229例死亡病例。

東京都今天新增4172例確診病例，較上週四減少40多例，連續6天低於上週同日；截至今天為止7天平均單日新增3689例，是前一週平均的93.4%，疫情呈現降溫趨勢。

大阪府今天新增3156例確診病例，較上週四減少約130例，至今累計病例數94萬6847例，包括5005例死亡病例。

朝日新聞報導，大阪府今天新增7例死亡病例，至今累計5005例死亡病例，是日本47個都道府縣中，第一個死亡病例超過5000例的地方。

日本全境死亡病例至今累計逾3萬例，平均每6例就有1例出現在大阪府。

大阪府死亡病例中近4成出現在2021年12月17日開始的第6波疫情；從年齡層來看，70多歲以上高齡者占比逾9成。

大阪府死亡病例在2021年2月8日超過千例，之後在同年5月18日超過2000例、同年10月8日超過3000例；由於第6波疫情下的Omicron變異株感染擴大，死亡病例在今年3月3日超過4000例，並在今天超過5000例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增2307例確診病例，較上週四略減23例，至今累計病例數19萬6610例。

日本全境最近一週每10萬人口平均新增202.16人染疫，沖繩縣是唯一一個逾千人、以1002.01人連續55天居日本各地之冠，疫情仍相當嚴峻；第2名是北海道的345.75人、第3名是宮崎縣的319.89人。

北海道放送（HBC）報導，北海道今天新增2811例確診病例，較上週四減少365例，連續5天低於上週同日。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110519