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開設駐台辦事處 立陶宛經長：處長幾個月內赴台

2022/5/22 14:01
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（中央社立陶宛首都維爾紐斯21日綜合外電報導）立陶宛經濟暨創新部部長阿爾莫奈特（Ausrine Armonaite）表示，立陶宛在台北的經貿代表處首長將於夏末或秋天赴台履新。

「波羅的海時報」（The Baltic Times）報導，阿爾莫奈特日前在議會上表示：「實際角度來看，所有程序到位之後，我們將可以在夏末或秋天派代表赴台。」她說：「既然我們要派官方代表過去，一位公務員，我們需要舉行徵選。」

代表執政黨祖國聯盟－基督教民主黨（Homeland Union – Lithuanian Christian Democrats）的國會議員拉茲瑪（Jurgis Razma）問到，開設經貿辦的時間為何拖延，並說駐立陶宛台灣代表處去年秋天在維爾紐斯開設之後引發的熱潮，是立陶宛在台北開設經貿代表處的合理時機。

阿爾莫奈特表示，要開設經貿辦事處必須經台灣官方核准，而正式文件在不久之前才收到。

阿爾莫奈特3月接受中央社專訪透露，立陶宛已準備好在台設立經貿辦事處。而外交部也證實，確實收到立陶宛政府正式提出的申請，除表達誠摯歡迎，也會提供各項必要協助。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1110522

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