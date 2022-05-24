制裁放一旁 南韓將在世經論壇爭取援助北韓

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（中央社首爾24日綜合外電報導）南韓高層官員今天表示，韓國這週將在世界經濟論壇（WEF）呼籲各國提供北韓COVID-19疫苗與其他醫療協助，即使這代表要豁免北韓因為核計畫受到的聯合國制裁。

北韓2年多來一直堅稱國內沒有爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，但在約2週前證實出現第一起確診案例，隨後疫情節節飆升，通報約295萬人出現發燒症狀，因COVID檢測能力有限，以及68人病歿。北韓已實施嚴格封城和其他防疫措施。

即將率領代表團前往瑞士達沃斯（Davos）參加世界經濟論壇的韓國總統特使羅卿瑗（Na Kyung-won）在出發前告訴路透社：「運送疫苗是第一要務，因為北韓的疫苗接種率據信幾近於零。」

羅卿瑗表示，她將與紅十字國際委員會（ICRC）主席毛瑞爾（Peter Maurer）、全球疫苗與預防注射聯盟（GAVI）執行長柏克利（Seth Berkley）及其他政經界領導人商討援助北韓事宜。

她說：「如果直接援助不可行，我們可以參與ICRC等國際組織的項目。我們會採取務實的態度。」

她也表示，她的目標還有爭取短暫的聯合國制裁豁免，讓燃料和發電機等物品能運送至北韓，協助疫苗儲存。

制裁豁免是由一名目前擔任南韓國會議員的前北韓外交官提出。

羅卿瑗說：「我同意若有必要，必須爭取豁免…儘管北韓可能繼續武器挑釁令人憂心，這可能會阻礙塑造國際社會的正面情緒。」

韓國新任總統尹錫悅21日與到訪的美國總統拜登共同重申願意提供北韓疫苗。但兩人都表示，尚未收到北韓回覆。（譯者：戴雅真/核稿：劉淑琴）1110524