中國欲與太平洋多國安全合作 遭控威脅地區穩定

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（中央社雪梨25日綜合外電報導）路透社取得的一份文件顯示，中國外交部長王毅下週在斐濟主持召開會議時，將尋求與10個太平洋島國達成一項涵蓋警務、安全和資料通訊合作的區域性協議。

在5月30日這場外長會議前，北京向10個太平洋島國發送的一份公報草案和5年行動計劃，已至少有一個受邀國表示反對，稱這顯示中國有意控制該地區並「威脅地區穩定」。

密克羅尼西亞聯邦（Federated States of Micronesia）總統帕努埃洛（David Panuelo）在寫給21位太平洋地區領袖的信中表示，他的國家認為應拒絕這份「預先確定的聯合公報」，他擔心這可能會引發中國和西方之間的新「冷戰」。

王毅將於5月26日至6月4日訪問與中國建交的8個太平洋島國，第一站是索羅門群島。索國最近與中國簽署一份安全協議，但澳洲、美國、日本和紐西蘭表示反對，擔心這可能會破壞區域安保方面的安排，並讓中國在太平洋取得軍事立足點。

北京出面反駁，稱這項協議側重於國內治安，西方國家的批評是在干涉索羅門群島的主權決策。

對於路透社率先披露這份文件，中國外交部並未立即回應。密克羅尼西亞聯邦與美國簽有防衛協議，也和中國簽署了經濟合作協議，該國不對上述那封信發表評論。

中國尋求與太平洋島國簽署涵蓋全區域的安全及貿易協議，代表北京與太平洋地區打交道，將把重點從雙邊關係轉向以多邊為基礎，此舉可能增加華盛頓及其盟友的擔憂。

斐濟會議召開前，這份名為「中國-太平洋島國共同發展願景」的文件草案，以及一份5年行動計劃，已由北京分發出去。

文件稱，中國與太平洋島國將「加強在傳統和非傳統安全領域的交流與合作」，「中國將透過雙邊和多邊方式，為太平洋島國舉辦中階和高階警察培訓」。

行動計劃則概述將於2022年舉行一項部長級對話，討論執法能力和警務合作，以及中國提供鑑識警察實驗室。

公報草案還承諾就資料網路、網路安全、智慧海關系統進行合作，讓太平洋島國「在技術進步、經濟發展和保護國家安全方面，採行一套均衡的作法」。

公報並提議建立一個中國-太平洋島國自由貿易區，以及支持對氣候變遷和衛生等問題採取行動。

密克羅尼西亞聯邦總統帕努埃洛在寫給其他領袖的信中稱，公報將使與中國有外交關係的太平洋島國「非常接近北京的軌道，從本質上把我們整個經濟和社會與他們綁在一起」。

帕努埃洛強調，隨著美國和中國因台灣而引發的緊張情勢升高，太平洋島國陷入地緣政治衝突的風險。

他說：「中國控制我們的通訊基礎設施、我們的海洋領地和其中的資源，以及我們的安全空間，除了對我們的主權產生影響外，實際上還增加了中國與澳洲、日本、美國和紐西蘭發生衝突的機會。」

他補充說，中國提供海關系統將導致「居住和進出我們島嶼的人受到生物資料收集和大規模監控」。

這封信也批評澳洲在氣候變遷問題上缺乏行動，帕努埃洛稱這是該地區最大的安全威脅。澳洲新總理艾班尼斯（Anthony Albanese）本週承諾將增加對太平洋島國在氣候方面的資助，表示氣候變遷是低窪島國面臨的主要經濟和安全挑戰。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110525