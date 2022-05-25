特斯拉股價下滑 馬斯克身家再跌破2千億美元

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）全球首富馬斯克的財富今天縮水5.4%，來到1927億美元（新台幣5.7兆元），旗下電動車大廠特斯拉的股價下跌近7%，超過標準普爾500指數（S&P 500 Index）同日0.8%的收盤跌幅。

根據彭博億萬富翁指數（Bloomberg Billionaires Index），儘管馬斯克（Elon Musk）目前財富處在去年8月26日以來的最低水準，但在身價至少1000億美元的少數人中，這位特斯拉（Tesla）創辦人之一仍然是首屈一指。電商龍頭亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）則以1278億美元的財富位居第二。

現年50歲的馬斯克上一次資產跌破2000億美元的門檻是在今年3月。但根據彭博億萬富翁指數，當時市場迅速反彈，他的淨資產在4月4日便上升到2880億美元。

馬斯克也在4月4日透露，他收購社群媒體平台推特公司約9%股份，並在幾天後發起收購要約，最終獲得董事會通過。但隨著科技股暴跌拖累兩家公司股價，外界對這次收購的質疑已增加。

馬斯克17日又表示，除非他能確定推特上的假帳號少於5%，否則他就不會繼續推動收購推特。推特則堅持，收購正按計畫進行。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110525