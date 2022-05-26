印度體育館提早關門讓官員遛狗 遭批濫用權力

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（中央社新德里26日綜合外電報導）有媒體報導稱，印度一座體育館每天晚上都會提早關閉，以便讓一名官員可以遛狗後，德里當局今天下令所有體育設施開放至晚間10時。

「印度快報」（The Indian Express）報導，為2010年大英國協運動會（Commonwealth Games）而建、位於印度首都新德里的提雅嘎拉吉體育館（Thyagraj Stadium），運動員和教練必須在晚間7時前清場，好讓這位高官可以遛狗。

印度快報引述一名未透露姓名教練的話報導：「我們之前會在燈光下訓練到晚間8時到8時30分。」報紙上刊登一張照片，可以看到跑道上有德里官員克瓦爾（Sanjeev Khirwar）、一名女子和一條狗。

他繼續說：「但現在我們被要求在晚間7時前離開，好讓這名官員可以遛狗。我們的日常訓練和練習被打亂了。」

印度快報引述一名受訓運動員家長的話報導，「無法接受」這種情況。國家和各邦運動員及足球員都會使用這座體育館。

這名未具名的家長說：「你有使用國有體育場遛狗的正當理由嗎？這是嚴重濫用權力。」

德里首席（稅收）秘書克瓦爾向印度快報證實，他在體育館遛狗，但否認其他人因為他而被告知離場。

克瓦爾向印度快報表示：「我絕對不會要求運動員離開屬於他們的體育場。即使我要去，也會在體育館關閉後才去。」（譯者：陳昱婷/核稿：陳政一）1110526