亡羊補牢 日本擬強化寒地小型客船逃生設備

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（中央社東京28日綜合外電報導）北海道一艘觀光船日前發生船難，日本政府國土交通省已確定政策方針，針對在寒冷地區水溫低海域航行的小型客船，要求必須在船上放置逃生時不會讓旅客接觸到海水的救生筏。

日本每日新聞報導，不過，國土交通省也表示，這種附有外罩、不會讓旅客接觸到海水的救生筏，目前沒有對應小型客船的尺寸，因此，未來將和國內廠商共同進行開發。

根據日本現行規定，像這次沉沒觀光船一樣的小型客船，只要備妥符合船上乘員數的救生衣、一旦落水可抓持的板狀救生浮具或救生筏。但可能考量到成本，多數業者準備的都是救生浮具。

這次船難發生在4月下旬的北海道，當時事故海域水溫僅約攝氏2度至3度，就算旅客穿著救生衣並使用救生浮具，但入海後很可能在短時間陷入危險狀態。

另外，北海道放送（HBC）報導，日本海上保安廳今天在沉沒觀光船船公司「知床遊覽船」社長桂田精一陪同下，開始進行船體現場查證工作。

這艘觀光船日前被打撈到工作船上，目前位置在北海道網走港。相關人士說，海上保安廳認為這次事件可能涉及業務過失致死，已取得扣押沉沒船體的扣押令。

北海道警方鑑識人員也參與今天的現場查證。為了查明事故原因及日後成案所需，研判船體可能在6月1日被轉移到陸地。

這艘觀光船4月23日沉沒後，經過33天在5月26日晚間浮出海面，27日下午被作業船運到網走港。

日本放送協會（NHK）報導，日本船舶事故調查通常不會扣押船體，在完成現場調查後就會還給船舶所有人，但當局考量到這次船難的重大程度，及要查明事故原因還需要花不少時間，所以做出扣押判斷。

觀光船上載有26人，已知14不幸罹難，另有12人至今下落不明，雖然當局今天依舊繼續搜救任務，但仍無法找到失蹤者的新線索。（譯者：黃名璽/核稿：嚴思祺）1110528