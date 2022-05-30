伊朗革命衛隊上校遭暗殺 歸咎於猶太復國主義者

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社德黑蘭30日綜合外電報導）伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）今天指控「猶太復國主義者」本月稍早在德黑蘭槍殺一名上校。數天前有報導指出，以色列向美國承認他們是幕後黑手。

50歲的伊朗革命衛隊上校霍達伊（Sayyad Khodai）22日在首都德黑蘭東邊的自家門外，被騎著摩托車的槍手殺害。根據官方媒體，他身中5顆子彈。

這是2020年11月頂尖核子科學家法克里薩德（Mohsen Fakhrizadeh）遭殺害以來，伊朗境內最備受關注的暗殺事件。伊朗指控法克里薩德遭暗殺是以色列所為。

根據革命衛隊新聞網站賽帕新聞（Sepah News），革命衛隊最高指揮官沙拉米（Hossein Salami）在探望霍達伊家人時說，霍達伊是被「最惡毒的猶太復國主義者所殺害，如果真主許可，我們將為他的死報仇」。

然而，沙拉米並沒有使用伊朗經常使用的「猶太復國主義政權」一詞來直接指控以色列。

沙拉米也說：「敵人經年累月從白宮和特拉維夫的中心地帶追蹤他（上校），挨家挨戶、大街小巷探查，就是要將他置於死地。」

「紐約時報」（The New York Times）上週報導，以色列已經向美國坦承，這個猶太國家是殺害霍達伊的幕後黑手。紐約時報報援引「聽取相關通訊簡報的（匿名）情報官員」說法作此報導。

伊朗先前曾將霍達伊遇害歸咎於「與全球傲慢（國家）有關的分子」，這是對美國和包括以色列在內的盟邦的統稱。

根據紐約時報，以色列官員聲稱，霍達伊是「聖城部隊（Quds Force）內一支秘密部隊」的副指揮官，「針對包括以色列人在內的外國人策劃陰謀」。聖城城部隊是革命衛隊的精銳部隊，負責對外的行動。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1110530