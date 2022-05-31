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WHO將成立新委員會 加速因應COVID與猴痘等疫情

2022/5/31 14:56
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（中央社日內瓦30日綜合外電報導）世界衛生組織（WHO）今天同意新籌組1個委員會，協助加速因應如COVID-19（2019冠狀病毒疾病）等衛生緊急事件。

聯合國旗下的世衛組織因為處理COVID-19疫情遭到批評，包括初期對病例的回應速度可能延誤了偵測以致病毒擴散等等。部分疾病專家表示，各國政府與世衛組織面對猴痘等疫情爆發時，必須避免重蹈覆轍。

這項決議在世衛組織執行委員會獲得34票無異議通過，世衛將成立「衛生緊急事件預防、準備與應變常設委員會」（Standing Committee on Health Emergency Prevention, Preparedness and Response），協助解決一些已查覺到的缺失。

世衛組織正式會議通常相隔數月才會召開，但根據這項新倡議，新成立的委員會將在世衛祕書長宣布「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern, PHEIC）後立刻開會。

提出此倡議的奧地利籍委員奧爾（Clemens Martin Auer）告訴世衛組織執行委員會：「這大概是最近疫情之中最弱的環節之一，會員國或主管機關沒有機會在上次疫情被宣布為國際關注公共衛生緊急事件後立刻進行討論。」

他還說，新委員會平時還將監督世衛組織的衛生緊急事件計畫，確保其能因應得宜。

奧爾表示：「我想，這個常設委員會將是全球衛生緊急事件新架構不可或缺的一部分。」（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110531

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