「哥倫比亞川普」異軍突起 吹皺哥國大選春水

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（中央社波哥大30日綜合外電報導）哥倫比亞總統大選首輪投票，出身游擊隊的裴卓領先群雄，有機會成為哥國史上首位左翼總統，但號稱「哥國川普」的耶南德茲異軍突起，同屬非建制派的兩人對決將撲朔迷離。

77歲的富豪耶南德茲（Rodolfo Hernandez）在29日的首輪投票裡以28%得票位居第2，不但沒讓這次選舉一路領先、現年62歲的裴卓（Gustavo Petro）在首輪就贏得過半選票直接當選，也把民調長期居次的右翼建制派候選人古提瑞茲（Federico Gutierrez）擠落榜外；古提瑞茲原本獲看好可跟裴卓一決勝負。

法新社報導，游擊隊出身、前首都波哥大市長的裴卓首輪得票40.3%，但想成為哥倫比亞史上第一位左翼總統，6月19日的第2輪對決耶南德茲將是最大難關。

首輪第3的古提瑞茲與第2的耶南德茲相加，得票達52%約1100萬票，遠大過裴卓的850萬票。古提瑞茲29日敗選後改挺耶南德茲，說裴卓是「哥倫比亞民主的一大危險」。

國際危機組織（ICG）專精哥倫比亞的分析師狄金生（Elizabeth Dickinson）說：「這對裴卓會更艱難，主要是選民裡很大一部分，是基於不信任整體政治階層而去投票，若決選遇到的是古提瑞茲，裴卓相對輕鬆，如今對手也是反建制派，這又另當別論。」

狄金生說，除反建制選票一分為二、裴卓無法獨攬，「民粹式投票某種程度在第2輪會讓裴卓施展不開」。

裴卓的挑戰還有包括很多選民傳統上不信任政壇左翼，因為會讓人又聯想起危害哥國數十年的游擊隊恐攻、綁架、戰亂流離失所等不堪記憶。此外，裴卓最大票源的窮苦、邊緣基層與年輕人，恐不足以讓他擊敗標榜反貪、還自稱「TikTok之王」的耶南德茲。

曾任北部小城布加拉曼加（Bucaramanga）市長的耶南德茲，政壇光譜上既非左派也非右派，他這次參選所代表的「反貪聯盟」（Anti-Corruption League），不過是168席眾議院裡僅2席的年輕小黨。

耶南德茲的選戰策略堪稱難以捉摸，但他素以批評哥倫比亞長年執政的政治、經濟精英貪腐而出名。這回大選他的政見千奇百怪，包含關掉一些大使館來幫學生償還貸款。他還收回近日讚美希特勒（Adolf Hitler）的言談，辯稱他當時要講的人其實是愛因斯坦（Albert Einstein）。

智庫「美洲國家對話組織」（Inter-American Dialogue）分析師希福特（Michael Shifter）說：「我不認為耶南德茲得票亮麗是因政見，而是他的言行更能吸引已對政治不抱希望、又對裴卓不放心的選民。」

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法新社認為耶南德茲的崛起，證明當前受COVID-19疫情加劇貧困和失業率惡化的哥倫比亞，耶南德斯的言論更有吸引力。不過他本人卻在市長任內涉及貪污遭到調查。

安地斯大學政治系教授包蒂羅（Felipe Botero）認為，耶南德茲把哥國的問題歸咎貪腐的策略頗能引起選民回響，「而且他能非常白話的敘事，很接地氣。他不是說話細緻、複雜、謹慎的傳統精英一員…人人都能明白他所要表達的東西」。（譯者：陳亦偉）1110531