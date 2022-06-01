拜登：將提供烏克蘭先進火箭系統 打擊關鍵目標

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（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美國總統拜登今天證實，美國將提供烏克蘭更先進的火箭系統，以精準打擊入侵俄軍的「關鍵目標」。

綜合法新社和路透社報導，拜登今天投書「紐約時報」（New York Times）：「俄羅斯對烏克蘭的入侵將透過外交手段結束，但美國必須提供大量武器和彈藥，讓烏克蘭在談判桌上擁有最大的籌碼。」

他寫道：「這就是為什麼我決定向烏克蘭人提供更先進的火箭系統和彈藥，使他們能夠更精確地打擊烏克蘭戰場上的關鍵目標。」

一位美國官員告訴記者，美方將提供的是「海馬士多管火箭系統」（HIMARS） ，亦即「高機動性多管火箭系統」（High Mobility Artillery Rocket System）。

這名要求匿名的官員告訴記者，「海馬士多管火箭系統」將使烏軍能在烏克蘭境內更遠的距離精準打擊戰場目標，擊退俄軍。

他說：「這些系統將幫助烏克蘭人擊退俄軍在烏克蘭領土的攻勢，但不會被用來攻擊俄羅斯。」

這名官員表示，「海馬士多管火箭系統」是明天將公布7億美元武器計畫的核心，這項計畫還包括空中監視雷達、更多標槍（Javelin）短程反戰車飛彈、火砲彈藥、直升機、車輛和備件等。

美國試圖軍援基輔，但不願被視為直接交戰方，基於這個原因，所提供的海馬士火箭系統彈藥將不包括射程達到約300公里的版本，因為擔心烏軍恐用來攻擊俄羅斯境內。

這名官員透露，美方提供的是射程約80公里的系統，這仍然遠超出烏軍目前能力。

這位官員強調：「烏克蘭已保證不會對俄羅斯領土使用這些武器系統。」

當被問及美國認為烏克蘭的戰爭目標為何時，這位官員說，這是為了讓基輔「在談判桌上處於最強有力的位置」。

這位官員表示，儘管美國不想「延長戰爭」，但認為俄羅斯必須「為其行動付出沉重代價」非常重要，否則將向其他潛在侵略者釋放訊息，即他們可以「武力攻占領土」。他並說：「我們不會私下或公開向烏克蘭政府施壓，要求做出任何領土上的讓步。」（譯者：陳怡君/核稿：徐睿承）1110601