馬斯克下最後通牒 特斯拉主管回來上班否則離職

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（中央社舊金山1日綜合外電報導）全球首富馬斯克（Elon Musk）似乎已經受夠「居家辦公」這件事。

彭博報導，電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克在推特上參與重返辦公室的辯論，還列出他於5月31日發給特斯拉主管的1封電郵內容。

在這封題為「不再允許遠距工作」的電郵中，馬斯克寫道：「任何想要遠距工作的人都必須每週在辦公室待上至少（我要強調是『至少』）40小時，否則就必須離開特斯拉。這個時數低於我們對工廠工人的要求。」

馬斯克明確表示，辦公室「必須是特斯拉的主要辦公地點，而不是一個與工作職責無關的遠距分公司，例如某位員工可能負責加州佛利蒙特（Fremont）工廠相關事務，但他的辦公室卻在另一州。」

對於馬斯克即將入主推特，馬斯克的朋友、企業家拉波斯（Keith Rabois）4月寫道，在允許永久遠距工作的最著名公司之一推特，員工將「猛然覺醒」。馬斯克所寫的電郵表明，一旦他接手推特，該公司政策將會出現改變。（譯者：林沂鋒/核稿：施施）1110601