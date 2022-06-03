傳拜登將訪沙烏地 擬6月底赴歐洲出席峰會前後

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（中央社華盛頓2日綜合外電報導）多家媒體今天報導，美國總統拜登將在本月訪問沙烏地阿拉伯，時間點可能在前往歐洲出席七大工業國集團（G7）及北大西洋公約組織（NATO）高峰會前後。

法新社報導，拜登昔日在競選總統時曾表示，沙烏地應遭到國際唾棄，因為這個極端保守的國家領導階層與美國前總統川普關係親密。如今傳出拜登將訪問沙烏地，態度明顯不同於以往。

沙烏地稍早處理了拜登關注的其中兩個問題，包括同意增產石油，以及協助飽受戰爭蹂躪的葉門延長停火協議。

「紐約時報」（The New York Times）、「華盛頓郵報」（he Washington Post）及美國有線電視新聞網（CNN）等媒體引述不具名消息人士報導，拜登在即將到來的出訪行程中停留沙烏地，印證長久以來的傳聞。

CNN提到，拜登將會晤沙烏地實質領導人、36歲王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）。先前美國情資報告指稱，穆罕默德．沙爾曼2018年下令殺害異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）。

白宮新聞秘書尚皮耶（Karine Jean-Pierre）表示，她沒有出訪行程要宣布，僅補充說「總統將尋找機會與中東地區的領導人接觸」。

然而，一名政府高階官員告訴法新社，如果拜登「判定與外國領導人接觸符合美國利益，而且這類接觸可以取得成果，他就會這樣做」。

儘管這名不具名官員未證實這趟行程，但表示沙烏地無疑牽涉重要利益。

此行據報將安排在拜登前往G7高峰會和NATO高峰會的前後。

G7峰會預定本月26日到28日在德國艾爾莫城堡（Schloss Elmau）舉行；北約高峰會則將在29日到30日在西班牙馬德里登場。

外界普遍預期拜登也將前往以色列，而且鑒於伊朗與以色列和沙烏地對立，拜登屆時肯定會面臨美國與伊朗外交進展緩慢的尖銳問題。（譯者：盧映孜/核稿：陳昱婷）1110603