美CDC：美國猴痘確診初步集中於特定群體

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（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國聯邦官員表示，目前在11州出現至少21例猴痘確診，其中16例近期曾出國及有男性間性行為，將透過疫苗、提高醫護與高風險人群相關意識來阻止病毒傳播。

「華爾街日報」報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天指出，至少16例的猴痘確診患者為男同志、雙性戀或曾有男性間性行為者。CDC強調猴痘並非性病，會經由與感染者密切接觸而傳染，另像飛沫與皮膚傷口也是傳染途徑，任何人都有可能被感染。

CDC說：「這波感染裡初步發現男同志、雙性戀或有男性間性行為者的比例很高，可能只是反映這波猴痘早期是如何跑進社交網絡。」

CDC高危病原和病理學部門副主任麥奎斯頓（Jennifer McQuiston）表示，美國的確診者裡大多在出現症狀前的21天內有出國紀錄，至少1個病例為近日有海外旅遊史的女性。

猴痘是一種流行於中非和西非部分地區的病毒性疾病，過去從動物傳染到人類，原本在非洲以外很少見，但過去幾週全球約30個國家地區通報數百起病例；公共衛生專家仍不確定這次傳染擴散的起源。

猴痘病毒是天花病毒的近親，但遠不如天花嚴重。然而中非譜系的猴痘病毒被發現恐導致嚴重病例，致死率可達10%，西非譜系的病毒則不太嚴重，死亡率僅約1%。

CDC指出到目前為止，美國大多數病例似為較輕的西非譜系病毒所引起。包含美國在內這回出現猴痘病例的非典型流行國家，目前都沒出現死亡病例。

美國衛生及公共服務部（HHS）表示，會提供猴痘患者與接觸病毒的高風險者兩款分別由Bavarian Nordic A/S公司及Emergent BioSolutions公司生產的猴痘疫苗。（譯者：陳亦偉）1110604