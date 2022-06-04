黑海沿岸數百海豚死傷 禍首疑軍用聲納與水雷

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Tuzlivski lymany自然公園研究員魯塞夫表示，黑海沿岸發現數百隻被沖上岸的海豚屍體，一些海豚因炸彈或水雷爆炸受傷。（圖取自facebook.com/rusevivan）

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（中央社基輔3日綜合外電報導）烏克蘭西南部敖德薩（Odesa）一處自然公園的首席研究員表示，黑海沿岸發現數百隻被沖上岸的海豚屍體，疑死於威力強大的軍用聲納與水雷傷害。

「紐約郵報」（New York Post）報導，Tuzlivski lymany自然公園研究員魯塞夫（Ivan Rusev）表示，在公園邊界內的海岸線上發現至少6隻海豚。

魯塞夫在臉書（Facebook）貼文：「自從敖德薩附近的黑海戰事爆發以來，已發現了數百隻海豚屍體。」

保加利亞「拯救海豚」活動組織的負責人魯塞夫（Atanas Rusev）也在臉書表示，另有好幾起受傷海豚被困在通往黑海的羅波塔莫河（Ropotamo River）三角洲的案例。

他說：「有幾隻海豚迷航且非常虛弱，一些海豚因炸彈或水雷爆炸受傷。想像一隻遭嚴重灼傷的海豚…根據檢視這些海豚的專家說法，這些海豚至少有10天無法進食，其他未被灼傷的海豚也受了重傷。」

魯塞夫並透露，受傷和死亡的海豚一直被沖上保加利亞、羅馬尼亞、土耳其和烏克蘭沿岸。

過去有好幾項研究證實，軍用聲納對海洋生物有害，許多軍事單位已採取補救措施來保護野生動物。（譯者：陳怡君/核稿：陳亦偉）1110604