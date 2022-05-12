黑海海豚疑因戰爭死亡率升 土耳其學術單位籲調查

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（中央社記者鍾佑貞伊斯坦堡12日專電）近期在土耳其黑海沿岸擱淺或死亡的海豚數量「異常地增加」。科學家分析，這可能是俄烏衝突造成的水下噪音所致。土耳其海洋研究基金會呼籲政府立即啟動監測計畫，分析戰爭對黑海生態的影響。

土耳其「自由日報」（Hurriyet Daily News）今天引述英國「衛報」（The Guardian）報導，研究人員認為，約20艘俄羅斯軍艦及當前的軍事活動加劇黑海北部海域的噪音污染，海豚可能被迫往南，朝土耳其及保加利亞海岸游去。

土耳其海洋研究基金會（TÜDAV）近日表示，黑海沿岸已經有80多隻海豚擱淺死亡，這種狀況「異常地增加」。TÜDAV主席奧茲圖克（Bayram Öztürk）指出，其中一半被漁網纏住後死亡，另一半死因未定，因為屍體沒有漁網纏繞或槍傷跡象。

奧茲圖克說，「創傷性聽力損失（acoustic trauma）是我想到的（致死）可能性之一。我們沒有證據顯示低頻聲納會對黑海造成什麼影響，因為我們從來沒有見過這麼多船，也沒有在這麼長的時間內面臨這麼多噪音，科學總要講證據」。

海軍通常透過聲納監測敵艦活動，海洋哺乳類動物也仰賴聲音交流，水下噪音會對牠們造成嚴重甚至致命的影響。

奧茲圖克指出，黑海有幾十艘軍艦，但不清楚它們使用聲納的頻率。土耳其希諾普（Sinop University）大學學者厄茲尚德奇（Uğur Özsandıkçı）則告訴德米羅倫新聞社（Demiroren News Agency），烏克蘭戰爭可能造成海洋噪音污染，「所以這些動物逃離污染，往南游去」。

他表示，自2月來，約13隻海豚在希諾普省擱淺，「我們正在檢視這批屍體」。

烏克蘭國家科學院（Ukraine’s National Academy of Sciences）研究員高丁（Pavel Gol'din）分析，永久性水下噪音或許不會直接致死，但仍可能嚴重干擾及傷害海豚及其他物種，因為牠們可能會為了避開噪音，游向不熟悉的地方，「這可能是魚類及鯨類大舉南遷的原因」。

TÜDAV 近期發布聲明建議政府立即啟動計畫，分析戰爭對海洋生物的影響。黑海生態環境正受到威脅，「土耳其應該在這項議題上採取主動作為」。

根據 TÜDAV 網站資訊，黑海是港灣鼠海豚（Harbor Porpoise）、瓶鼻海豚（Bottlenose dolphin）及一般海豚的棲地。（編輯：黃自強）1110512