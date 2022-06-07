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日本通過經濟財政管理基本方針 首度提到台灣

2022/6/7 18:44
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（中央社東京7日綜合外電報導）日本政府內閣會議今天正式通過經濟財政管理基本方針，也就是所謂的「骨太方針」，除了首度提到有關「台灣」部分外，也明載要在「5年內」徹底強化日本防衛能力。

日本富士新聞網報導，面對中國，日本政府首度在「骨太方針」中提到有關台灣的部分，加註「5月23日的日美領袖會談上，兩位領袖強調台灣海峽和平與穩定重要性的同時，也敦促和平解決兩岸問題」。

朝日電視台報導，日本政府5月提出草案後，受到前首相安倍晉三及執政黨自民黨強烈反彈，之後不僅增加「5年內」徹底強化防衛能力的明確期程表現，也首度明確記載有關「台灣」的內容。

產經新聞報導，這是首相岸田文雄政府所制訂的第一個骨太方針，將成為執政黨在夏天參議院大選政見骨架。

骨太方針指的是表明日本政府重要課題及隔年度預算編列方向的方針，正式名稱為「經濟財政管理與改革的基本方針」。

骨太方針由首相官邸主導跨部會推動改革，每年6月左右會在首相擔任主席的經濟財政諮詢會議中制訂。由於過去財務大臣宮澤喜一曾在這個會議上用「骨太」來表現基本方針，所以之後也被稱為骨太方針。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1110607

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