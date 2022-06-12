關係冰凍逾2年 澳中防長新加坡首度握手

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（中央社雪梨12日綜合外電報導）澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）今天證實，在新加坡香格里拉對話會議上，他被介紹給中國防長魏鳳和；這是澳中兩國2年多以來首度有這類接觸。

也是澳洲副總理的馬勒斯，告訴澳洲天空新聞（Sky News Australia）說，在香格里拉安全峰會上，兩人有握手，但沒有機會進行適當對話。

馬勒斯說，今天是香格里拉對話最後一天，兩人之間可能舉行會談。

自澳洲呼籲對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源進行獨立調查，並排除中國科技大廠華為參與澳洲5G網路建設後，近年來北京與坎培拉之間關係已降至冰點。

馬勒斯謹慎表示，兩人互動就是「單純地握手」，但他提到美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）與魏鳳和在新加坡有過會談。

馬勒斯呼籲中國在其「非常顯著的軍事集結上」應透明化。

馬勒斯表示：「不安全是導至軍備競賽的原因，我們不能在這個區域看到這種情況發生。」

此外，澳洲貿易暨觀光部長法拉爾（Don Farrell）也尋求在日內瓦（Geneva）世界貿易組織（WTO）會議場合，與中國商務部長王文濤見面。（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）1110612