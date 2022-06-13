穩定中美關係 崔天凱：原則就是一中政策

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（中央社台北13日電）前中國駐美大使崔天凱日前被問及如何穩定中美關係時表示，中美要非常謹慎處理台灣問題，「我認為原則已經擺在那裡，就是『一中政策』；政治基礎也在那裡，就是中美三個聯合公報」。

鳳凰網報導，崔天凱12日在香格里拉對話接受新加坡媒體海峽時報訪問時，做出上述表示。

在談到如何處理中美關係時，崔天凱表示，中美關係不僅僅是雙邊關係，中美對國際社會負有共同責任，應該以建設性的方式處理兩國關係；而要穩定中美關係，中美就必須非常謹慎地處理台灣問題。

崔天凱指出，「我認為原則已經擺在那裡，就是『一中政策』。政治基礎也在那裡，就是中美三個聯合公報。如果雙方能堅持原則，遵守在聯合公報中做出的承諾，重大危機就不會出現。」

崔天凱也說，美國拜登政府採取的對台軍售等系列行動，以及試圖升級美台政治關係，都背離了美國一貫的對台政策。

被問及中美貿易脫鉤等問題，他則強調，脫鉤違背經濟規律，「美國現在的通貨膨脹率，部分原因是上屆政府強加給中國商品的關稅所造成的，它正對美國人民自身造成傷害。」

崔天凱說，中方反對脫鉤，也很擔心在這方面會有越來越多的嘗試。

此外，崔天凱肯定新加坡在彌合中美關係起到的作用，並強調中國不會強迫任何國家選邊站。

他說，新加坡、東協都發揮了非常有建設性的作用，不僅有利於保持中美關係的穩定，也有利於增強區域合作動力，「我們對此表示讚賞，也希望能繼續這樣下去。」（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1110613