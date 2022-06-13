日本眾議員吉川赳遭爆情色醜聞 自民黨憂形象受損

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（中央社記者楊明珠東京13日專電）日本眾議員吉川赳遭週刊爆料帶女大學生喝酒並且到飯店休憩後，申請離開執政黨自民黨獲准。週刊報導，他在自民黨內是首相岸田文雄所率派系的明日之星。黨內有人擔心此事影響選情，要求他辭去議員。

現年40歲的吉川已婚，育有2名女兒，至今3度當選眾議員。他於本月9日被週刊爆料5月27日晚間與一名18歲女大學生吃飯，讓對方喝酒後還帶到飯店休憩，並支付了4萬日圓（約新台幣9000元）給女方。本月10日他申請脫離自民黨獲准。

對於這樁醜聞，岸田文雄今天在參議院決算委員會上表示，雖然吉川已離黨，但還沒向人民說清楚講明白真相究竟如何，希望吉川自己說明。

爆料吉川醜聞的週刊內容指出，吉川在自民黨內隸屬於岸田率領的岸田派，是「岸田派的明日之星」。對此，岸田今天表示，知道週刊這麼寫，但對於該成員（吉川），自己不曾做過那樣的評價。

自民黨參議院幹事長世耕弘成今天表示，雖然吉川很快就退黨，但因為吉川是比例代表區復活（在選區失利但靠比例代表區當選）的眾議員，這是自民黨的議席，希望吉川辭去議員職務。

世耕還說，國會會期即將結束，之後將開始忙參議院選舉，自民黨出了漫不經心的議員，感到很遺憾。

日本政府發言人、內閣官房長官松野博一今天在例行記者會上表示，如果議員本身做出讓人民質疑的事，就應該主動說明。

日本年輕女生和年紀足以當爸爸的男性以吃飯名義約會，然後收取零用錢，這種約會在日本稱為「爸爸活」（活動）。

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日媒指出，吉川因為這樁「爸爸活」疑雲是岸田內閣去年10月上路後，自民黨首度出現國會議員因醜聞退黨。由於7月將舉行參議院選舉，自民黨內有人士擔心這樁醜聞會影響選情，要求他辭議員職務的聲浪增高。

吉川選區是比例東海區（靜岡5區）的眾議員，自民黨靜岡縣連（靜岡縣地方黨部）10日已撤除吉川與預定出馬參加參議院選舉的候選人合照海報。（編輯：馮昭）1110613