韓國盼軍情協定早日正常化 日本政府正面看待

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（中央社東京14日綜合外電報導）韓國外交部長朴振今天希望「日韓軍事情報機密保護協定」（GSOMIA）早日正常化，日本內閣官房長官松野博一說，若基於當前嚴峻的區域安全保障環境，GSOMIA持續穩定運作很重要。

日本電視台、產經新聞及讀賣新聞報導，朴振今天談到日韓GSOMIA時表示，在日韓關係改善同時，希望盡可能早日讓GSOMIA正常化。

松野今天被記者問到日本政府對此議題的看法時說，就像日本政府至今所說的一樣，日韓GSOMIA可強化日韓在安全保障領域合作與協助，對地區和平與穩定作出貢獻。

松野說，如果基於北韓不斷試射彈道飛彈等當前嚴峻的區域安全保障環境來看，讓日韓GSOMIA持續穩定運作很重要，「站在日本政府立場將基於本協定，未來也將根據必要情況來進行情報共享」。

日本外務大臣林芳正說，讓這項協定能持續穩定運作很重要。日本防衛大臣岸信夫說，期待日韓雙方就順暢運作GSOMIA來進行意見溝通。

日韓在2016年11月簽署GSOMIA，每年都會自動延長，但若其中一方在每年8月24日前通知對方，就可終止協定。

時任韓國總統的文在寅政府2019年通知日本將終止協定，雖然受到美國反對，在同年11月表明終止協定的「效力停止」，但文在寅政府始終採取「隨時可終止」的立場，讓這項協定持續處於不穩定狀態。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110614