日本擬設防疫新單位 內閣傳染病危機管理廳

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（中央社記者楊明珠東京14日專電）日本政府為了加強防治COVID-19（2019冠狀病毒疾病）等傳染病，考慮創設一個由首相管轄的司令塔（指揮中心），名為「內閣感染症（傳染病）危機管理廳」。

日本共同社報導，日本政府考慮新成立的防疫單位名為「內閣感染症危機管理廳」，原本考慮取名為「健康危機管理廳」，後來變更改名，主要是希望針對感染症（傳染病）的防治，提出政策目標。日本首相岸田文雄最快明天宣布此事。

檢視COVID-19的專家學者會議最快明天（15日）彙整建言，岸田將參考這些建言，提出包括創設「內閣感染症危機管理廳」在內的中長期防疫對策。日本可能於7月舉行參議院選舉，岸田屆時可能將此列為新的防疫對策構想。

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內閣感染症危機管理廳將設於內閣官房，打算把處理緊急事態宣言等運作的內閣官房「COVID-19等傳染病對策室」及負責擴充檢疫、醫療體制的厚生勞動省（相當於衛生福利部）的機能統合為一。平時上班的專屬職員人數有限，但如有緊急狀況，可從厚勞省等借調職員到內閣感染症危機管理廳。

日本在因應COVID-19疫情時，防疫對策分散在內閣官房及厚勞省，司令塔（指揮中心）分工不明一事，為人詬病。岸田去年9月參選執政黨自由民主黨總裁（黨主席）時，政見就明確指出，為了因應嚴重影響安全保障、危機管理的疫病大流行，將成立「健康危機管理廳」，以促使防疫指揮系統一元化。（編輯：黃自強）1110614