澳總理歡迎中澳防長會談 促中解除貿易制裁

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（中央社雪梨14日綜合外電報導）澳洲總理今天表示，中國必須解除對澳洲的貿易制裁，才能促進兩國關係。他並稱兩國防長時隔近3年舉行首次雙邊會談是「一件好事」。

法新社報導，中國是澳洲最大貿易夥伴，也是澳洲最大的鐵礦買家和出口創匯對象。然而，兩國外交關係近年來急轉直下。

中國列出澳洲的14項「反中」行為，對澳洲實施制裁，包括澳洲政府呼籲國際社會針對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情源頭展開獨立調查、禁止中國科技公司華為參與5G建設，以及基於威脅國安理由審查外國投資等。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）在布里斯本告訴記者：「是中國對澳洲實施制裁，為促進雙邊關係，他們必須解除制裁。」

澳洲前政府曾形容中國對澳洲農業和能源商品的制裁是「經濟施壓（economic coercion）」。在長達多年的中澳外交僵局期間，澳洲部會首長無法與中方安排電話會談。

不過，澳洲國防部長馬勒斯（Richard Marles）、中國國防部長魏鳳和12日在新加坡的「香格里拉對話」場邊進行會談。馬勒斯形容這1小時談話是兩國「重要的第一步」。

艾班尼斯說，兩國防長會面是一件好事，並指出與中國貿易對澳洲經濟的重要性。

中國外交部昨天表示，艾班尼斯回應中國國務院總理李克強祝賀他上個月勝選的訊息，並表示中方也希望看到改善兩國關係的舉動。

中國外交部發言人汪文斌在北京的例行記者會表示，改善中澳關係沒有「自動駕駛」模式，重啟需要採取實際行動。他並未詳述中國想要何種行動。

艾班尼斯則拒絕詳述他對李克強說了什麼，僅告訴記者「我給予適當回覆」。（譯者：戴雅真/核稿：陳昱婷）1110614