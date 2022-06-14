遭希臘扣押近兩個月 伊朗油輪獲釋放

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（中央社杜拜14日綜合外電報導）伊朗半官方的梅爾通訊社（Mehr）報導，伊朗港口暨海事組織（PMO）今天表示，懸掛伊朗國旗、4月間遭希臘扣押的油輪拉娜號（Lana）已獲得釋放，載運的石油將歸還船東。

PMO告訴梅爾通訊社：「由於伊朗迅速而可靠的行動，希臘政府終於發布一項命令，我們現正見到這艘船解除扣押，貨物將歸還船東。」

這艘油輪前名培加斯（Pegas），3月更名為拉娜，4月間回報引擎出現問題。據雅典通訊社（Athens News Agency）報導，當時這艘油輪正前往希臘南部伯羅奔尼梭半島（Peloponnese peninsula），準備將貨物卸到另一艘油輪上，但海象惡劣迫使它停泊在卡利斯多斯（Karystos）附近，並在那裡遭到扣押。

希臘法院原先裁決允許美國在希臘海岸附近沒收這艘油輪上的部分伊朗石油貨物，但3名熟悉此事的消息人士稱，法院上週又推翻這項裁決。

這起事件一度引發伊朗憤怒回應，德黑蘭警告將對雅典採取「懲罰行動」後，伊朗軍隊上個月在波斯灣地區扣押兩艘希臘油輪。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110614