更多編輯台推薦新聞：
蓋亞任務公布20億顆恆星數據 揭露銀河系星震
科技

蓋亞任務公布20億顆恆星數據 揭露銀河系星震

黃文擇病逝》八音才子獨立演出布袋戲上千角色 為素還真發聲30年
文化

黃文擇病逝》八音才子獨立演出布袋戲上千角色 為素還真發聲30年

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡
生活

入境檢疫3+4新制6/15上路 詳細篩檢措施及防疫規範看這裡

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看
生活

確診別為後遺症焦慮 長新冠發生機率、如何緩解QA一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
入境檢疫3+4新制 後4天返家須地方政府同意
首頁 / 國際

遭希臘扣押近兩個月 伊朗油輪獲釋放

2022/6/14 20:59
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社杜拜14日綜合外電報導）伊朗半官方的梅爾通訊社（Mehr）報導，伊朗港口暨海事組織（PMO）今天表示，懸掛伊朗國旗、4月間遭希臘扣押的油輪拉娜號（Lana）已獲得釋放，載運的石油將歸還船東。

PMO告訴梅爾通訊社：「由於伊朗迅速而可靠的行動，希臘政府終於發布一項命令，我們現正見到這艘船解除扣押，貨物將歸還船東。」

這艘油輪前名培加斯（Pegas），3月更名為拉娜，4月間回報引擎出現問題。據雅典通訊社（Athens News Agency）報導，當時這艘油輪正前往希臘南部伯羅奔尼梭半島（Peloponnese peninsula），準備將貨物卸到另一艘油輪上，但海象惡劣迫使它停泊在卡利斯多斯（Karystos）附近，並在那裡遭到扣押。

希臘法院原先裁決允許美國在希臘海岸附近沒收這艘油輪上的部分伊朗石油貨物，但3名熟悉此事的消息人士稱，法院上週又推翻這項裁決。

這起事件一度引發伊朗憤怒回應，德黑蘭警告將對雅典採取「懲罰行動」後，伊朗軍隊上個月在波斯灣地區扣押兩艘希臘油輪。（譯者：楊明暐/核稿：林治平）1110614

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族