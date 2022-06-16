英相強生威信再受創 2年內第2位政風顧問請辭

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（中央社倫敦15日綜合外電報導）英國首相強生威信再度受創，他兩年內的第2位政風顧問蓋特今天請辭。蓋特曾表示，強生「派對門」事件是否違反大臣守則一事是「合理的問題」。

路透社和英國廣播公司新聞網（BBC）報導，強生（Boris Johnson）上週挺過了不信任案投票考驗，但看到41%的國會議員對他投下不信任票，顯示出多個月來的醜聞和失態讓他治理威信受到質疑，在公眾心中的地位也受打擊。

蓋特（Christopher Geidt）2021年4月起擔任大臣利益獨立顧問。他上個月曾說，強生必須解釋他在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全國封鎖期間出席派對被罰，為何還認為自己沒有違反大臣守則（ministerial code）。

蓋特並在本月1日發布的年度大臣利益報告中指出，強生行為上的種種問題，給人的印象是，「首相可能不願意讓自己的行為受到」大臣守則的評斷。

蓋特說，當涉及到派對門罰款時，「出現了一個合理的問題，即光憑這些事實是否就足以構成違反大臣守則當中在遵守法律上的首要職責」。

蓋特的角色是針對大臣行為守則對強生提出建言，他今天沒有解釋為何要辭職，僅在政府官網的聲明中說：「很遺憾的，我認為我請辭是正確舉動。」

蓋特昨天曾對強生行為表達心中的「挫折」。

蓋特過去擔任女王的私人秘書長達10年時間，直到2017年才交棒，並於2021年4月獲強生任命為大臣利益獨立顧問。蓋特的前任大臣利益獨立顧問2020年也是半途離職，抗議強生選擇支持一位有違反大臣守則之實的內閣人員。（譯者：蔡佳敏/核稿：盧映孜）1110616