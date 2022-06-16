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北海道14死船難 日本政府撤銷船公司營業許可

2022/6/16 12:23
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（中央社東京16日綜合外電報導）日本4月發生一艘觀光船在北海道知床半島海域沉沒，造成至少14人罹難。國土交通省北海道運輸局今天對船公司「知床遊覽船」祭出撤銷營業許可的行政處分。

發生船難的觀光船載有26人，4月23日出海通報船首進水後失聯，至今已知14人罹難，仍有12人下落不明。

日本富士新聞網報導，這是日本政府依據海上運送法所給予的最嚴重處分，也是因為發生船難而撤銷業者營業許可首例。

國土交通省從這起事故發生後對知床遊覽船進行特別監察，至今確認公司違反法律規定項目多達19項。

國土交通省談到撤銷知床遊覽船營業許可的理由表示，業者過去經常出現違反法律規定等情況，「看不到業者的安全意識」，如再讓業者繼續營業，未來很可能再發生重大事故。

讀賣新聞報導，國土交通省14日以撤銷營業許可為前提，聽取知床遊覽船意見。船公司方面表示，負責監督的中央政府也有責任，但國土交通省不認為業者的陳述符合改變行政處分的理由。

業者如不服處分，可從撤銷日起3個月內提出「不服審查」（相當於訴願）申請；在行政處分決定起兩年內，業者無法再取得營業許可。

日本放送協會（NHK）報導，日本內閣官房長官松野博一在記者會表示，獲知北海道運輸局在進行特別監察時，確認業者違反海上運送法多項規定，所以決定撤銷業者營業許可。

松野說站在政府立場，將努力不讓悲劇重演。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1110616

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