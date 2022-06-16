日本參院大選女力爆發 女性參選人數占比料創新高

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（中央社東京16日綜合外電報導）日本參議院大選將於6月22日公告、7月10日投開票，預估將有527人角逐125席。本次大選「女力爆發」，日本放送協會（NHK）統計，女性參選人數與占比預估將創歷史新高。

參議院議員目前共有248席，其中100席由比例代表選出，另外148席從各選區選出，每3年改選50席比例代表議員及74席區域議員。這次改選除了半數的124席，還有1席非改選區的補選，總共要選出125席。

根據NHK截至6月15日所彙整資訊，在區域席次方面，全國45個選區共有363人將角逐75席。這屆有意參選區域席次的候選人較上屆來得多，預料最後參選人數可能創下歷史次高紀錄。

而在比例代表部分，預計將有164人角逐50席。加總區域與比例代表，這次預估共有527人角逐125個席次。

在女性參選部分，本屆共有175名女性有意投入選戰，占整體參選人數約33%，不論是在人數或占比預料都將創歷史新高。

從主要政黨來看，自民黨將提名19位女性參選，占提名人數比率約23%；立憲民主黨將提名24位女性參選，占提名人數比率約49%；公明黨將提名5位女性參選，占提名人數比率約21%。

日本維新會將提名14位女性，占提名人數比率約30%；國民民主黨將提名9位女性參選，占提名人數比率約41%；共產黨將提名32位女性，占提名人數比率約55%。

報導指出，選戰關注焦點包括自民黨與公明黨能否繼續維持穩定執政基礎，或是在野黨能否在選戰中創造出反攻契機，及對修憲持積極立場的自民黨、公明黨、日本維新會及國民民主黨4黨，能否維持提案修憲所需的2/3席次。

每日新聞報導，日本首相岸田文雄昨天在記者會上談到參議院大選朝野爭論焦點時表示，烏克蘭情勢與高物價已成課題，「日本如何挑戰劃時代課題，這是一場由全體國民做出判斷的選戰」。

岸田重申，只要執政黨取得包括非改選席次在內過半數席次（125席），就算贏得選戰。自民黨與公明黨目前擁有69席非改選席次，意謂著必須在這次大選至少拿下56席。

最大在野黨立憲民主黨代表（黨主席）泉健太說，岸田在經濟方面拿不出對策，立憲民主黨會提出對抗高物價的具體對策，希望國民在參議院大選做出判斷。（譯者：黃名璽/核稿：戴雅真）1110616