美稱特斯拉涉駕駛輔助事故最多 但各廠評量法互異

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（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國汽車安全監管機關今天公布資料顯示，電動車大廠特斯拉自去年7月通報273起涉及先進駕駛輔助系統的撞車事故，比其他車廠多；監管機關強調，數據本身不足以下結論。

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）2021年6月發布命令，要求企業提報相關資訊，汽車製造商和技術公司迄今通報超過500起撞車事故。

民主黨籍聯邦參議員馬基（Ed Markey）和布魯門塔（Richard Blumenthal）在寫給公路交通安全管理局的信中說：「光是公布資料還不夠，我們呼籲管理局…針對這項失控的產業做必要說明，並實施安全措施，預防更多致命撞車事故。」

路透社報導，汽車公司紛紛添加駕駛輔助系統，聲稱這些系統可負責一些操作，提升安全性；美國監管機關正試圖釐清這項變革的實際效果。但汽車製造商各自以不同方式蒐集和通報資料，因此很難評估系統效能。

美國國家運輸安全委員會（NTSB）主席霍曼迪（Jennifer Homendy）在聲明中表示，現有報告包含各種資料，有很多警示，不易理解，而「特斯拉（Tesla）蒐集大量高品質數據，或許意味著他們在公路交通安全管理局資料中所占比重不成比例地高」。

報導提到，被稱為「全自動駕駛」（Full Self Driving）的特斯拉先進駕駛輔助軟體曾引發外界對車輛效能的誤解。

前述兩名參議員針對特斯拉的大量撞車事故提出警告：「我們擔心如今有些駕駛把這項技術當作便利功能，把自己和其他用路人置於危險境地。」

國家公路交通安全管理局下令，企業應儘快通報所有涉及先進駕駛輔助系統及配備自動駕駛系統的車輛在公路測試的撞車事故。

自去年7月以來，已有12家汽車製造商通報392起類似事故，有6人喪命、5人重傷。本田汽車公司（Honda Motor）就通報了90起事故。

各家企業還通報了130起涉及自動駕駛系統原型的事故，其中108起無人受傷、1起造成重傷。

國家公路交通安全管理局表示，美國大企業Alphabet的自動駕駛汽車研發單位Waymo通報62起關於自動駕駛系統的事故；通用汽車公司（General Motors）的Cruise則有23起。

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國家公路交通安全管理局局長克立夫（Steven Cliff）說，這些資料能協助調查員迅速發現可能的缺陷趨勢。但他也提醒，各家製造商通報事故的原始數據「本身不 足以用來下結論」。

管理局強調，各家汽車製造商以不同方式追蹤撞車事故；管理局不鼓勵比較這些數據，部分原因是，關於每套系統的使用有多廣泛，目前並無綜合評量標準。（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）1110616