拜登下月訪中東 美國以色列揭伊朗核子地道網絡

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（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國和以色列發現伊朗在納坦茲（Natanz）核能設施南側開鑿龐大的地道網絡，美、以情報官員相信這是伊朗迄今為打造新核設施的最大手筆。

「紐約時報」指出，地道網絡位處深山，能抵擋美軍的「碉堡剋星」巨型鑽地炸彈和網路攻擊。美國總統拜登下月將展開任內首次中東訪問，前往以色列、沙烏地阿拉伯，修補與這兩盟邦間關係，屆時伊朗核子地道勢必成為檯面議程。

衛星照片可明顯看出伊朗在構工，追蹤核擴散的團體也密切監控，但拜登政府卻從未在公開場合談過，以色列國防部長也僅在某次演講中一筆帶過。紐時上月分別採訪美、以國安官員，發現兩國對伊朗人盤算如何使用新核設施乃至相關威脅有多緊迫，都有截然不同解讀。

目前雙方最大公約數是，即便只是如多數官員所認為伊朗核武仍停留在計畫階段，但德黑蘭長達20年的核武之路如今是最接近能製出核彈階段，就只差真正做出。拜登下月出訪以、沙時，勢必得討論要否採取更極端措施阻止伊朗；以色列與沙烏地都與伊朗不對盤。

國際原子能總署（IAEA）本月稍早表示，伊朗只需幾週就能取得武器等級的濃縮鈾，足以做出一枚核彈，不過至少還另需兩年才能讓核彈成為可用的武器。

近期才退役的前美軍中央司令部司令麥肯錫（Kenneth F. McKenzie Jr.）表示，德黑蘭當局打算拿核子能力當成與美國談判的籌碼，至少短期是如此。

麥肯錫說：「伊朗的最優先要務是拿核子實力逼對手讓步，在經濟乃至各方面取得好處。」

拜登政府補救2015年伊朗核子協議的努力持續卡關，地道網絡等新設施對伊朗就至關重要；至少就目前而言，重新限制伊朗發展核武行動的努力幾同死路。美國於2018年由時任總統川普片面退出伊朗核協議，核協議限制德黑蘭裝設新式離心機的能力，並得交出97%的核燃料。

數十年以來，位於伊朗中西部納坦茲附近一片荒涼地帶就是德黑蘭核計畫的心臟。伊朗始終堅稱當地的「地下試驗場」僅供生產和平用途的供電核燃料。但以色列竊得的證據顯示，伊朗製作核彈的計畫已上路20年。

雖然納坦茲「地下試驗場」沒有很深，容易遭炸彈攻擊，但迄今對當地的打擊是來自美以聯手、代號「奧林匹克運動」（Olympic Games）的網攻，使場內離心機失控被毀。美國在小布希與歐巴馬時代摧毀伊朗數以百計的離心機，迫使伊朗的核子計畫倒退至少1年以上，但終非釜底抽薪之計。

為保護自身核子計畫，伊朗後來開始興建深度地下設施，目前為止最成功者是名為福爾多（Fordow）的場址，位處一個大山底部的革命衛隊基地，2009年9月首度被揭。當時伊朗意識到計畫曝光，趕在美、法要揭發前向國際原能總署「自首」福爾多場址的存在。

這次美、以發現的龐大地道網絡離納坦茲很近，且類似福爾多場址，需美國庫存中最大的鑽地炸彈才有奏效的可能。以色列還沒有這類彈藥，也沒有投送這類彈藥的載具。

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對以色列而言，複合地道網絡掩體是伊朗尋求核武又一證據，在許多以色列軍、情首長心中，這有加大攻擊伊朗核計畫及幕後科學家、工程師的正當性，但就有嚴重升溫中東衝突的潛在危機。

但美國不相信伊朗要拿地道網絡設施來製作濃縮鈾。 美方高層表示，鑑於地道網絡規模，用於做濃縮鈾是有可能，但並不確定，更清楚的動向是伊朗想用地道網絡建造離心機，重建近年遭以色列摧毀的設施。（譯者：陳亦偉）1110617