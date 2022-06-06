拜登擬訪沙國會王儲 美民主黨重量級眾議員反對

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（中央社華盛頓5日綜合外電報導）美國民主黨聯邦眾議員謝安達今天表示，總統拜登不應出訪沙烏地阿拉伯或會見沙國王儲沙爾曼。根據美國情報單位，沙爾曼在2018年批准逮捕或謀害異議記者哈紹吉的行動。

旅居美國的哈紹吉（Jamal Khashoggi）生前替「華盛頓郵報」撰寫專欄針砭沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）；哈紹吉2018年在土耳其伊斯坦堡（Istanbul）沙國領事館遇害後，遺體遭肢解，這場行動據信與王儲有關。

詢及拜登是否應該出訪石油出口大國沙烏地阿拉伯，並會見沙國實質領導人王儲沙爾曼時，民主黨籍聯邦眾議員謝安達（Adam Schiff）說，「就我看來，不應該」。拜登3日表示，他可能很快就會出訪沙烏地阿拉伯。

謝安達在哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」（Face the Nation）政論節目中表示：「我不會去，我不會和他握手，這個人以最駭人聽聞的方式，預謀屠殺一名美國居民，並將其肢解。」謝安達為聯邦眾議院情報委員會主席。

沙烏地阿拉伯否認王儲涉及這樁命案，並駁斥美國2021年2月的情報報告。這份報告指沙爾曼「批准在土耳其伊斯坦堡採取行動，以逮捕或格殺」哈紹吉。

謝安達說：「在沙國對人權做出重大改革前，我不希望和他有任何關係。」

要在11月期中選舉前降低汽油價格，是拜登和他的民主黨同僚如今面臨的一大難題；謝安達也不認同拜登計劃出訪沙國，以說服其增加石油產量來緩和美國汽油價格的主張。

謝安達表示，他了解沙國對油價的影響力，但他認為，「我們可以擺脫其石油，不受暴君和殺人犯的發號施令」。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1110606