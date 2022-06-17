外籍旅客7月起赴泰 不需申請Thailand Pass

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泰國疫情指揮中心17日宣布，7月起入境泰國的外籍旅客不再需要申請Thailand Pass。圖為恢復繁忙的曼谷蘇凡納布機場。中央社記者呂欣憓曼谷攝 111年6月17日

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（中央社記者呂欣憓曼谷17日專電）5月起完整接種COVID-19疫苗的旅客赴泰登機前或落地後都不須進行核酸檢測。泰國更進一步放寬規定，7月起外籍旅客不再需要申請Thailand Pass，但仍要帶著疫苗接種證明以供檢查。

為了吸引外國遊客赴泰旅遊，泰國去年11月開始實施旅客入境免隔離的Test and Go計畫，並隨著疫情趨緩而不斷放寬規定。

完整接種疫苗旅客自5月1日起入境泰國不再需要登機前和落地後的PCR檢測，但仍然需要疫苗護照和保額1萬美元的COVID-19保險以便申請Thailand Pass；6月1日起，泰國籍旅客入境不再需要申請Thailand Pass，但外籍旅客仍然需要。

隨著疫情越來越緩和，泰國疫情指揮中心今天宣布，7月1日起，外籍旅客入境泰國也不再需要申請Thailand Pass和購買COVID-19保險，不過旅客仍要帶著疫苗證明以供檢查，未完整接種疫苗的旅客則要有陰性的PCR或快篩檢測證明。

疫情指揮中心今天也宣布取消戶外的口罩強制令，不過在室內以及人潮擁擠的場所如演唱會仍然要帶口罩，2000人以上的活動需要事先經過申請。

此外，娛樂場所如酒吧和夜店6月起已可恢復營業到午夜，7月起將可以延長營業時間到凌晨2時。

泰國今天宣布新增1967個案例和死亡19人，累積至今共449萬4880個確診案例和3萬422人死亡。（編輯：黃自強）1110617