強生：英國必須挺烏克蘭到底 不能鬆懈

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（中央社倫敦18日綜合外電報導）英國首相強生今天警告，隨著戰爭拖長，可能出現「烏克蘭疲乏」，因此英國繼續展現長期力挺基輔相當重要。他也支持下一屆歐洲歌唱大賽在烏克蘭舉行。

強生（Boris Johnson）在結束訪問基輔返回英國時告訴記者：「俄羅斯人正一寸一寸向前推進，對我們來說，展現我們知道一項事實，即烏克蘭能夠且將贏得勝利，至關重要。」

強生所屬的保守黨一些成員批評他跑去烏克蘭，不參加在英格蘭北部舉行的會議。他對此表示：「當烏克蘭疲乏（Ukraine fatigue）出現時，展現我們長期與他們站在一起，正在提供他們所需要的戰略韌性（strategic resilience），非常重要。」

另外，強生還表示，烏克蘭可以且應該主辦2023年歐洲歌唱大賽。

今年歐洲歌唱大賽由一支烏克蘭樂團奪冠，按比賽數十年的傳統，明年應在烏克蘭舉行，但主辦比賽的歐洲廣播聯盟（EBU）昨天表示，由於戰爭的緣故，他們正與亞軍國家英國商量改在英國舉行。對此，基輔表示失望，要求進一步討論。

對此強生表示：「我當然希望在英國舉行，但事實是他們贏了，理應由他們主辦，我相信他們可以，也相信應該讓他們主辦。」

他說：「我相信基輔或任何其他安全的烏克蘭城市將是舉辦比賽的好地方。還有一年時間，到歐洲歌唱大賽時情況會好起來，我希望烏克蘭人得到主辦權。」（譯者：楊明暐/核稿：徐崇哲）1110618