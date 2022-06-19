中國外交部4萬字長文批美 聲稱被無底線打壓

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（中央社記者張淑伶北京19日電）中國外交部今天發布4萬字長文，批判美國對中國認知的「謬誤和事實真相」。內文聲稱，美國在「運用內外全部資源對華進行無底線遏制打壓」，並指已有1000餘家中企被美制裁。

根據中國外交部網站，這篇長文宣稱，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前發表的對中國政策演講是「渲染中國威脅、干涉中國內政、抹黑中國內外政策」，試圖發起對中國全面遏制打壓，因此中方列出美方的21項「謬誤」予以辯駁。

文章指美方長期在台灣、涉疆、涉藏、涉港等涉及中國核心利益議題上「粗暴干涉中國內政」。

對於美國表示奉行基於台灣關係法、美中三個聯合公報、對台六項保證的「一個中國政策」，且對台政策不變，這篇文章宣稱這是「謬誤」。事實真相是美國「虛化、掏空一個中國原則，企圖『以台制華』，是當前台海和平穩定面臨的主要威脅之一」。

文章聲稱，台灣關係法和對台六項保證「違背了美方在中美三個聯合公報中所作的承諾」，「從一開始就是非法和無效的」；並指出美國迄今對台軍售總額超過700億美元，以及2021年以來，美國領導人先後3次公開表示，如台海發生戰爭，美將協防台灣。

文章還針對美國民主制度批判，指「美方認為美國民主模式是美國在與中國競爭中最強大的資本之一」是一大謬誤。指美國民主是「富人遊戲」、「少數菁英統治」，美國民主實踐「亂象叢生」。

同時，文章則宣稱中國共產黨領導人民實現「全過程人民民主」，「不僅有完整的制度程序，而且有完整的參與實踐」，並「日益得到國際社會廣泛認同和贊譽」。

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在經濟方面，這篇文章聲稱，美國濫用自身金融霸權和技術優勢，藉維護國家安全之名大搞經濟脅迫，實施非法單邊制裁與「長臂管轄」；美國圍堵中國高科技企業，迄已將1000多家中國企業列入各種制裁清單，打壓包括TikTok、微信在內的中國社交媒體應用程式。

至於中國在俄烏戰爭的立場，文章辯稱，「中方在烏克蘭問題上始終秉承客觀公正立場，同大多數國家的立場一致」，推行冷戰思維和強權政治才是烏克蘭危機的根源。而美國連續推動北約東擴，「是烏克蘭危機的始作俑者」。（編輯：邱國強）1110619